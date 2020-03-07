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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

شرایط سخت هنرمندان گیلانی با تعطیلی فعالیت ها/ مسئولان حمایت کنند

شرایط سخت هنرمندان گیلانی با تعطیلی فعالیت ها/ مسئولان حمایت کنند

رشت- معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان به شرایط سخت معیشتی هنرمندان استان با تعطیلی فعالیت ها به واسطه شیوع ویروس کرونا اشاره و بر لزوم حمایت ویژه مسئولان از این قشر تأکید کرد.

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت‌های هنری و سینمایی و موسیقی در سطح کشور و به ویژه استان گیلان، اظهار کرد: هنرمندان ما نیازمند توجه ویژه از سوی مسئولان وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها هستند.

وی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا روند عادی زندگی مردم را تغییر داده است، افزود: تعطیلی سینماها، کنسرت‌های موسیقی، اجراهای صحنه‌ای، لغو مجوزهای صادر شده برای اجرای برنامه‌های هنری طی دو هفته گذشته سبب بروز مشکلاتی برای هنرمندان گیلانی شده است.

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان در ادامه با اشاره به اینکه اکثر هنرمندان از قشر متوسط رو به پایین جامعه هستند و قطعاً تعطیلی فعالیت‌ها بر روند درآمد و امرار معاش آنها تأثیر گذار بوده است، گفت: این افراد نیز همانند مردم عادی دارای مشکلات مالی و اقتصادی، وام‌های بانکی، اجاره بهای منزل و سایر موارد بوده که در این برهه زمانی نیازمند توجه ویژه از سوی مسئولان و متولیان امر هستند.

وی با تأکید بر لزوم توجه متولیان امر برای حل مشکلات هنرمندان و خسارت و ضررهای ناشی از تعطیلی فعالیت این افراد در روزهای گذشته، تصریح کرد: با وجود همه این مشکلات جامعه هنری استان در روزهای اخیر برای ایجاد نشاط و امید در سطح جامعه پای کار آمده و تلاش کرده‌اند با تولید محتوای شاد در فضای مجازی ساعات خوشی برای گیلانیان فراهم کنند.

مصباح ادامه داد: امیدوارم مسئولان و متولیان این قشر زحمتکش را در این شرایط سخت فراموش نکرده و با تدابیر، تصمیمات و تمهیدات حمایتی در راستای حل مشکلات، جبران خسارت و ضررهای ناشی از تعطیلی فعالیت‌های هنری و سینمایی و موسیقی گام بردارند.

کد مطلب 4871208

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