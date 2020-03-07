خبرگزاری مهر، گروه استانها - هیفاء پردل: کرونا ویروس این روزها مهمان ناخوانده کشور شده و قم جزو اولین شهرهایی بود که درگیر این ویروس موذی شد.
در شرایطی که حال این روزهای شهر قم خوب نیست و ترس و استرس بیشتر از خطر خود ویروس به جان مردم افتاده و در شرایطی که باید بیشتر از گذشته آهنگ همدلی و همبستگی را بشنویم افرادی هستند که کام مردم را تلخ و اقدام به احتکار مواد ضد عفونی کننده و انواع ماسک کرده و یا موادی غذایی که این روزها مورد نیاز است را گرانتر در اختیار مردم میگذارند.
نایاب شدن ماسک و مواد شوینده و یا گران شدن قیمت اقلامی که به سلامت مردم ارتباط دارد اقدام غیر انسانی است که از سوی بعضی افراد دیده میشود در حالی که در جای جای ایران اسلامی به ویژه شهر مقدس قم مردم و مسئولان و به ویژه کادر درمانی و پزشکان خستگی ناپذیر شهرمان عزم خود را بر شکست این ویروس و بیرون کردن آن جدی کردهاند.
این افراد سودجو عزم خود را برای سودجویی بیشتر جزم کرده و اقدام به گران فروشی و یا کم فروشی و احتکار میکنند ولی نباید همت افراد خیری که در این میان اقدام به توزیع مواد مورد نیاز و اقلام ضد عفونی به طور رایگان در مناطق شهر قم میکنند را فراموش کرد؛ در این بحران باید دستگاههای نظارتی بیشتر بر بازار توزیع و فروش اقلام مختلف مورد نیاز مردم نظارت کنند.
در این شرایط بحرانی اگر پای صحبتهای نسل اول انقلاب و دهه شصتیهای جامعه بنشینیم از آهنگ همدلی و همبستگیهای دوران ۸ سال دفاع مقدس خاطراتی را ذکر میکنند؛ روزهایی که هنوز درخت انقلاب تازه قد کشیده بود و ۵۱ کشور با رژیم بعث متحد و در مقابل ما ایستادند و ما هیچ نداشتیم؛ در این شرایط مردم همه همدل بودند و بحران دارو و اقلام دیگر کمتر شنیده میشد.
زخم کرونایی احتکار بر پیکره مردم
در یکی از داروخانههای شبانهروزی قم یک شهروند قمی بعد از اینکه با جمله «ماسک نداریم» متصدی داروخانه روبرو میشود با او باب گفتو گو را باز میکنم که میگوید: زمانی که اقلام بهداشتی و انواع ماسک از نیازهای اساسی استانهای درگیر با کرونا مانند قم است در داروخانهها نایاب است در حالی که باید در این زمان بیشتر همدیگر را یاری کنیم.
به گفته سید امیر حسینی نسب مردم به داروخانههای متعددی برای خرید ماسک و دیگر اقلام ضروری مراجعه میکنند که این اقلام از داروخانه پر کشیده و سر از مغازههایی درآورده که هیچ ارتباطی با سلامت ندارند و تنها برای ما در این شرایط کیسهها دوختهاند.
گران شدن اقلام و مواد ضروری
یک شهروند قمی که یک کارگر ساختمانی است به گرانی میوههایی مانند لیمو شیرین و لیموترش در این چند روز اشاره کرده و بیان میکند: دختر ۵ سالهای دارم که چند روزی است درگیر آنفلوآنزا است از یک پزشک و یک کارشناس طب سنتی شنیدم که لیموشیرین و ترش به دلیل ویتامین c برای افراد مبتلا مفید است رفتم لیمو شیرین بخرم با گرانی غیر منتظره این میوه روبرو شدم.
سعید محمدی میافزاید: لیمو شیرینی که تا یک هفته قبل ۶ هزار تومان بود اکنون در میوه فروشیها ۱۲ هزار و یا شاید هم بیشتر به فروش میرود؛ لیموترش ۳۰ هزار تومان و زنجبیل که بین مردم و طب ایرانی به عنوان ضد عفونی کننده خوبی معروف است ۱۰۰ هزار تومان است، حال کارگری مثل من با این حقوق اندک چه باید کند؟
یک میوه فروش اطراف منطقه ما گفته اگر ماسک فیلتر دار پیدا نکردید من دار م
یک بانوی قمی نیز با اشاره به کشف انبارهای مختلف احتکار در قم و دیگر شهرهای کشور میگوید: در رسانهها و صداوسیما از کشف انبارهای مختلف احتکار ماسک و مواد ضدعفونی کننده خبر میدهند مواد کشف شده در این انبارها کجا میرود؟ مگر میشود با جان و سلامت مردم بازی کرد؟
الهام حمیدی میافزاید: داروخانه که ماسک و مواد ضد عفونی ندارند، شاید باور نکنید یک میوه فروش اطراف منطقه ما به من و چند نفر دیگر گفته اگر ماسک فیلتر دار پیدا نکردید من دار م، وقتی قیمت را پرسیدم گفت هر ماسک را ۴۵ هزار تومان میفروشم چرا از ترس مردم سو استفاده میشود، اگر دستگاههای نظارتی و مسئولان رسیدگی میکردند ماسک به اندازه کافی در شهر قم وجود داشت.
مشکل حمل و نقل و گرانی اقلام ضروری در قم
رئیس اتاق اصناف قم در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره با ترس رانندگانی که کار حمل و نقل مواد غذایی و اقلام ضروری میکنند به سفر به قم، میگوید: میوههایی مانند لیموشیرین، زنجبیل و پیاز و لیموترش و غیره به دلیل اینکه رانندگان برای حمل به استان قم که از استانهای بحرانی در زمینه بیماری کرونا است کرایههای بسیاری را پیشنهاد میکنند لذا این امر باعث گرانی میوه و دیگر اقلام ضروری در قم شده است.
صاحبان تالارها و عکاسیها باید نسبت به برگشت بیعانه مردم همکاری کنند در غیر این صورت برخورد خواهیم کرد
حسن احمدلو بیان میکند: ما نظارتهایی داشتیم و با توجه به وجود ۱۵ بازرسی که داریم قیمتها مانند شروع بحران کرونا در قم نیست لیمو شیرین بعضاً تا ۳۰ هزار تومان هم رسیده بود اکنون ۱۲ هزار و بعضاً ۱۵ هزار تومان درجه یک آن به فروش میرسد، دلیل گرانی درخواست کرایه چند برابری از سوی رانندگان است.
به گفته این مسئول، با توجه به بازرسیهای صورت گرفته و همچنین نظارت دقیق بر اقلام بهداشتی و انواع ضد عفونی کنندهها و شویندهها اندکی کاهش قیمت یافته است؛ انواع محلول ضدعفونی کننده محیط که ۶۰ هزار تومان به فروش میرسید به ۳۰ هزار تومان و انواع ژل از ۱۰ هزار تا ۱۶ هزار به فروش میرسد.
وی میافزاید: نظارت بر تالارها و عکاسیها بر فعالیتهای ما اضافه شده است و در این شرایط که فعالیت آنها تعطیل شده است و مجلسی کنسل شد، صاحبان تالارها و عکاسیها باید نسبت به برگشت بیعانه مردم همکاری کنند در غیر این صورت برخورد خواهیم کرد.
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