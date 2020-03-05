تغییر معاون علوم پزشکی ناشی از فشار بیرونی نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد لطفی در جمع اعضای ستاد دانشگاهی مقابله با ویروس کرونا بیان کرد: نظر به اینکه ضرورت هماهنگی درون بخشی در همه زمان‌ها علی الخصوص زمان بحران انکار نشدنی است، برای افزایش این هماهنگی تصمیم به تغییر یکی از اعضای هیأت رئیسه دانشگاه گرفتم و هیچ عامل بیرونی در انجام این تغییر مؤثر نبوده است.

وی گفت: نیاز به افزایش هماهنگی‌های درون بخشی و ضرورت تقویت فعالیت‌های دانشگاه در مقابله با گسترش کروناویروس باعث شدتا تصمیم تغییر معاون غذا و داروی دانشگاه گرفته شود و دانشگاه حتماً از ظرفیت ایشان در حوزه آموزش بهره خواهد برد.

رئیس دانشگاه ضمن اشاره به انتشار برخی شایعات در این زمینه افزود: این تغییر با هماهنگی با مسئولان مربوط در مجموعه وزارت بهداشت انجام شده و هیچ دخالتی از بیرون دانشگاه در کار نبوده است و در شرایط حساس موجود همه تمرکز دانشگاه علوم پزشکی باید بر مقابله و پیشگیری از کروناویروس بوده و هرگونه حاشیه پردازی به مصلحت مجموعه بهداشت و درمان و سلامت شهروندان نیست.

دکتر لطفی با بیان اینکه هرچند شعار من به عنوان رئیس دانشگاه از زمان شروع فعالیتم در این سمت تعامل جدی با همه نهادها ودستگاه های استانی و ملی در راستای ارتقای سلامت جامعه بوده است گفت: لازم است از حمایت‌های جدی مجموعه وزارت بهداشت واستانداری فارس تقدیر کنم، اما اعمال فشار از سوی این دستگاه‌ها برای انجام این تغییر را تکذیب می‌کنم.

او تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز از همه امکانات و توانمندی‌های خود با همکاری مجموعه وزارت بهداشت، استانداری و سایردستگاه های اداری و اجرایی در جهت تأمین سلامت مردم بهره خواهد برد.