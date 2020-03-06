اصغر عبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و ایجاد مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کشور موکب‌های سلامت در سراسر استان با هماهنگی و همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی و ادارات شهرستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی بمنظور ارائه خدمات بهداشتی و مشاوره پزشکی در خصوص بیماری ویروس کرونا و برنامه‌های فرهنگی با دعوت از خیرین، هیئات مذهبی برپا می‌شود.

وی افزود: پیوستن به پویش‌های «هیئت تعطیل نمی شود» از طریق ایجاد هیئت مجازی، «به وقت امام رضا علیه‌السلام» ساعت ۸ شب، «به توان ما» بمنظور جمع آوری کمک‌های مردمی و هیئات مذهبی نیز از دیگر برنامه‌های ما است.

عبادی در خصوص خدمات و برنامه‌های پیشنهادی فرهنگی هیأت‌های مذهبی استان نیز گفت: پخش صوت، ادعیه و مناجات، ایجاد نشاط اجتماعی به منظور بالابردن روحیه آحاد مردم و ایجاد آرامش، خدمات بهداشتی جهت جمع آوری و توزیع اقلام بهداشتی در بین نیازمندان و فقرا منطقه و شهر خصوصاً در محلات محروم شامل مواد ضدعفونی کننده، شوینده، دستکش و ماسک، بکارگیری و استفاده از ظرفیت پزشکان، پرستاران (آقا و خانم) و روحانیون جهت آموزش و مشاوره بهداشتی از دیگر برنامه‌های ما است.

وی همچنین از هماهنگی جمع آوری کمک‌های مردمی و هیئات مذهبی در این خصوص خبر داد.