۹ هزار بطری الکل صنعتی احتکار شده در دزفول کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله گراوندی در بیان این خبر اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری ویروسی کرونا و در راستای مبارزه با احتکار مواد ضدعفونی و بهداشتی، مأموران کلانتری ۱۴ با انجام اقدامات اطلاعاتی از احتکار مقادیری الکل صنعتی مطلع شده که بلافاصله برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در بازدید از محل مورد نظر موفق شدند تعداد ۹ هزار بطری نیم لیتری الکل صنعتی را هنگام تخلیه از یک کامیون کشف کنند که در این راستا یک نفر نیز دستگیر شد.

سرهنگ گراوندی در خاتمه با اشاره به تشکیل پرونده قضائی برای فرد متخلف اظهار داشت: برخورد پلیس و دستگاه قضائی با محتکران اقلام بهداشتی و مورد نیاز مردم جدی است و شهروندان در صورت داشتن هرگونه اطلاعات و گزارش در این خصوص، موضوع را برای بررسی از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.