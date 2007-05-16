علم و تکنولوژی باید در مدیریت شهری وارد شود / ایجاد اتاق فکر در مدیریت شهری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار مرتضی طلایی شب گذشته در نشست نقش مدیریت شهری در توسعه علمی گفت : متاسفانه هنوز تعریف روشنی از مدیریت شهری یا محلی نداریم در حالی که در بسیاری از جوامع هیچ بلاتکلیفی در محیط شهری ندارند.

وی تاکید کرد : برای تصمیمات صحیح و ورود علم به جامعه شهری باید اتاق فکر مدیریت شهری ایجاد شود . متاسفانه شهرداری تا کنون مرکز مطالعات و پژوهش نداشته است که مسائل شهری را از نظر علمی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد.

طلایی افزود : مدیریت شهری باید تلفیقی از علم، تکنولوژی و مهندسی باشد. علم در واقع مبنای گامهای بعدی است و تکنولوژی عملی کردن یافته های علمی به شمار می آید. از تکنولوژی نیز به مهندسی می رسیم که مهندسی انجام یک پروژه است.

وی تصریح کرد : آیا در مدیریت شهری ما این سلسله مراتب رعایت می شود؟ متاسفانه پاسخ منفی است. تنها چیزی که در مدیریت شهری ما جایگاهی ندارد علم و تکنولوژی است. ما تنها به مهندسی می پردازیم، آن هم مهندسی بدون علم وتکنولوژی. بنابراین چیزی جز روزمرگی و دوباره کاری عاید ما نمی شود.

عضو شورای سوم شهر تهران اضافه کرد : اگر مدیریت شهری ما در تهران بر مبنای علم و تکنولوژی بود نباید ناوگان حمل و نقل تهران بر اساس 50 سال پیش فعالیت می کرد، این نشان می دهد که هیچ کار علمی و پژوهشی در شهرداری صورت نگرفته باشد.

طلایی گفت : توزیع خدمات در شهر مبنای علمی ندارد و مدیریت تقاضا بر مبنای علم شکل نگرفته است. همین امر سبب می شود یک شهروند برای تهیه وسیله ای مجبور باشد از نقطه ای به نقطه دیگر شهر مراجعت کند.

وی گفت : چگونه می توان فرهنگ عمومی را تعریف کرد در حالی که ملزومات عمل به هنجارها در جامعه ما وجود ندارد. ما نه تنها مهندسی فرهنگ را به خوبی تعریف نکرده ایم بلکه اگر تعریفی از آن ارائه شده است چون زیرساختها اصولی نیستند قابلیت اجرا ندارند.

طلایی با تاکید بر حضور نیروهای علمی در مدیریت شهری گفت : شورای شهر سوم تهران سه ویژگی تعهد، تجربه و تخصص را در خود دارد که همین امر می تواند به حضور نیروهای علمی در توسعه شهری بیانجامد.

وی اضافه کرد : قالیباف شهردار تهران نیز به کار علمی اعتقاد دارد و نگاه علمی و آموزشی را به مدیریت شهری وارد کرده است.