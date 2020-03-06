انفجار انتحاری در نزدیکی سفارت آمریکا در تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، شاهدان عینی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی سفارت آمریکا در تونس خبر دادند.

منابع تونسی اعلام کردند: یک عامل انتحاری کمربند انتحاری خود را در نزدیکی سفارت آمریکا در پایتخت تونس منفجر کرده است.فردی سوار بر موتورسیکلت که کمربند انفجاری به خود بسته بود، یک گشتی امنیتی را در جاده منتهی به سفارت آمریکا در پایتخت تونس هدف قرار داد.

از سوی دیگر رادیو شمس اف ام تونس گزارش داد که شاهدان عینی صدای انفجار در نزدیکی این مکان را شنیده اند.

رسانه های تونسی از زخمی شدن ۵ نفر از نیروهای امنیتی تونس در اطراف سفارت آمریکا در تونس و تخلیه سفارت خبر می دهند.

وزارت کشور تونس اعلام کرد که انفجار روز جمعه در منطقه ای که سفارت آمریکا در پایتخت تونس در آن قرار دارد، رخ داده است.

همزمان سفارت آمریکا در صفحه فیسبوک خود خواستار دوری جستن از منطقه انفجار شد.

از سوی دیگر شبکه روسیاالیوم اعلام کرد که دو عامل انتحاری خود را در نزدیکی سفارت آمریکا در تونس منفجر کرده اند.

خبرگزاری تونس گزارش داد: ستوان یکم توفیق المیساوی در این حادثه کشته شده است.

وزارت کشور تونس اعلام کرد که دو عامل انتحاری گشتی امنیتی را هدف قرار داده اند.