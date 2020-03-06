پیمان فخری: ورزشکاران المپیکی قرنطینه می شوند

پیمان فخری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط خاصی که به واسطه شیوع ویروس کرونا در کشور ایجاد شده و پیگیری فعالیت‌های ورزشی در رشته‌های مختلف را نیز تحت تأثیر قرار داده است، گفت: اگرچه به خاطر در پیش بودن بازی‌های المپیک، پیگیری منظم تمرینات برای تیم‌ها و ورزشکارانی که صاحب سهمیه شده اند و یا رقابت‌های گزینشی المپیک را در پیش دارند، حائز اهمیت است، اما به خاطر این شرایط هیچ اصراری به برگزاری اردوها نداریم.

وی با تأکید براینکه در این شرایط سلامت ورزشکاران مهمترین اولویت مدیران به حساب می‌آید، خاطرنشان کرد: البته ورزشکاران و مربیانشان به هیچ عنوان نگران این شرایط و احتمال ادامه آن بعد از تعطیلات نوروز نباشند. ما در مجموعه کمیته ملی المپیک و ستاد عالی در حال اجرای طرحی هستیم تا به واسطه آن بتوانیم حضور بی دغدغه تیم‌ها و ورزشکارانمان را در اردوهای تمرینی داشته باشیم.

رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی در کمیته ملی المپیک گفت: این طرح در برگیرنده قرنطینه کامل ورزشکاران و مربیان می‌شود. بر این اساس محل تمرینات، اردو و خوابگاه آنها قرنطینه می‌شود تا بتوانند بدون هیچ نگرانی برنامه‌های آماده سازی خود را به طور کامل پیگیری کنند.

معاون کاروان اعزامی به بازی‌های المپیک در عین حال تصریح کرد: تمام افرادی که قصد ورود به اردو دارند- شامل ورزشکار و اعضای کادر فنی- پیش از این حضور باید تست شوند و در صورت عدم مشکل به آنها اجازه ورود به قرنطینه داده می‌شود.

فخری با تأکید بر اینکه این طرح از اوایل سال آینده اجرایی می‌شود، ادامه داد: این روزها هم ورزشکاران بیش از هر مسئله‌ای، سلامت خود را اولویت قرار دهند.