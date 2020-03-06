مخالفت همتی با محدود شدن نوسان بورس به ۲ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، به مصوبه کاهش دامنه نوسانات بازار سرمایه در هیئت مدیره سازمان بورس واکنش نشان داده و خواستار بررسی چنین موضوعاتی در شورای عالی بورس به جای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

گفتنی است پیش از این نیز همتی امروز (جمعه ۱۷ اسفند) در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص تصمیم هیأت مدیره بورس مبنی بر محدود کردن دامنه نوسانات بازار سرمایه اعلام کرده بود: وزیر اقتصاد نظر مشورتی اعضای شورای عالی بورس را مدنظر دارد و لذا با توجه به مجموعه دیدگاه‌ها، تاکید وی نیز تعویق این تصمیم در شرایط امروز است. معتقدم تا بررسی بیشتر ابعاد موضوع، تصمیم هیأت مدیره سازمان به تعویق بیافتد.

متن یادداشت اینستاگرامی عصر امروز (جمعه ۱۷ اسفند) به این شرح است:

در مورد تصمیم هیئت مدیره بورس برای محدود سازی دامنه نوسان و تدبیر وزیر اقتصاد چند نکته را تأکید می‌کند.

۱- از دغدغه ریاست سازمان بورس و نیز تلاش‌های وی برای مدیریت بازار در شرایط حساس کنونی اقتصاد به عنوان یک عضو شورای عالی بورس قدردانی می‌کنم

۲- نظرات کارشناسان بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی در دو روز گذشته علیرغم تنوع، سازنده و قابل تقدیر بود.

۳- ارجح این است که این گونه تصمیمات مهم در شورای عالی بورس نیز طرح و با بررسی تمام ابعاد و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود

۴- یکی از راهکارهای مدیریت روند بازار سرمایه، استفاده دولت از فرصت عرضه اولیه سهام و نیز برنامه ریزی برای افزایش درصد سهام شناور شرکت‌های مهم است. اقبال به بازار سرمایه را نیک پنداریم و با افزایش عرضه سهام، عمر بیشتری به آن بدهیم.

۵- نکات مطرح شده به نقل از من در خصوص نگرانی از هجوم نقدینگی به بازار ارز و … را تأیید نمی‌کنم و باز هم تأکید می‌کنم که بازار ارز با حضور و مدیریت بانک مرکزی همچنان ریسک بالا برای سرمایه گذاری دارد.