شکایت بیروت از رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «لبنان ۲۴»، وزارت خارجه لبنان اعلام کرد که از رژیم صهیونیستی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه لبنان تأکید کرد که این شکایت به دنبال اقدام رژیم صهیونیستی در نقض مکرر حریم هوایی و حاکمیت ملی لبنان صورت گرفته است.

درهمین ارتباط، «ناصیف حتی» وزیر خارجه لبنان با یان کوبیچ، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان دیدار کرد.

دو طرف در جریان این دیدار درباره تحولات اوضاع در جنوب لبنان و پایبندی لبنان به اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت بحث و تبادل نظر کردند.