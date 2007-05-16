به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا میرزایی در موافقت با استیضاح وزیر آموزش و پرورش در جلسه علنی امروز مجلس گفت: امیدوارم این استیضاح به سود کلیه فرهنگیان ومردم باشد.

نماینده بروجن با تاکید بر اینکه این استیضاح از هرگونه رنگ و بوی سیاسی مبری است، افزود: از کسانی که می خواهند آن را سیاسی جلوه دهند، به خدا پناه می برم و امیدوارم در پی این جناح بازی ها حقیقت ها ذبح نشود.

میرزایی اظهار داشت: در هنگام طرح سئوالات موهن در آزمون فرهنگیان، انتظار می رفت ولو بطور صوری وزیر استعفا می‌داد ولی حتی مدیر مربوطه هم عزل نشد و این جای سئوال دارد.

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: شما جمعی از فرهنگیان کشور را به عنوان مخالفان نظام در مقابل نظام قرار دادید، جواب این سوء تدبیر را چه کسی باید بدهد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه به عملکرد وزیر اشاره کرد و گفت: شما چنانچه به قانون برنامه چهارم اعتقاد داشتید شاید با عمل به آن این مسائل پیش نمی آمد.

میرزایی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه چهارم توسعه یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره وری است، تصریح کرد: اکنون 3 سال از اجرای این برنامه گذشته و بالاخره چه زمانی باید اجرا شود در حالی که یک سال از آن باقی مانده است.

میرزایی با بیان اینکه در سال گذشته آمار مردودین در سال اول دبیرستان بیش از 372 هزار نفر بود خطاب به فرشیدی گفت: علت بالا رفتن آمار مردودی ها در دوران وزارت شما چیست؟ چرا تاکنون آیین نامه تقویت بنیه علمی فرهنگیان برای اجرای سنجش صلاحیت علمی که از وظایف شما در برنامه چهارم بوده را اجرا نکرده اید؟

نماینده بروجن با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش دارای منابع مالی سرشار در صندوق ذخیره فرهنگیان ، بانک سرمایه ، تعاونی های مصرف و درمانگاههای فرهنگیان است، تصریح کرد: یک مدیریت قوی می تواند با جهت دهی به این منابع سرشار همه مشکلات فرهنگیان را حل کند.

میرزایی با بیان اینکه مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان همزمان در مجلس دارای مسئولیت نیز هست و به تازگی قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز شده است ، خاطر نشان کرد: این شخص سود دهی صندوق را از 27 درصد به 11 درصد یعنی حدود 100 میلیارد تومان کاهش داده است.

میرزایی ادامه داد: آیا در آموزش و پرورش قحط الرجال است که یک نفر همزمان سه پست مهم را اشغال می کند.

وی از فرشیدی سئوال کرد: چرا شرکت بیمه فرهنگیان را با آنکه در سال گذشته 900 میلیارد تومان سوددهی داشته منحل کرده اید؟

نماینده بروجن با بیان اینکه مسئولان تعاونی مسکن فرهنگیان در سال گذشته 96 میلیارد تومان وام دریافت کرده اند، اظهار داشت: به رغم درخواست خود آموزش و پرورش این تعاونی به علت حیف و میل ها حاضر نیست فهرست اعضای خود را ارائه کند.

وی خاطر نشان کرد: پرونده بسیاری از طرح های آموزش و پرورش از حیف و میل مملو است که فهرست برخی از آنها را دراختیار دارم.