کم بودن آمار مثبت کرونادرهمدان دلیلی برای بی توجهی به بهداشت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر کرمی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از عموم مردم استان همدان استدعا داریم هرگونه مهمانی، دعوت از مهمان، خریدهای غیر ضروری، خودداری از حضور در اجتماعات و مراسم مختلف، اجتناب از برگزاری مراسم و مسافرت را دستور کار خود قرار دهند، گفت: این امر یک مسئولیت اجتماعی نه تنها برای تک تک افراد و اعضای خانواده بلکه برای همه ساکنان استان همدان است.

کرمی با تقدیر از همکاری و وفاق مردم با ستاد استانی پیشگیری، کنترل و هماهنگی مقابله با کروناویروس افزود: قطع زنجیره انتقال بیماری و پیشگیری از انتشار کروناویروس فقط و فقط با رعایت اقدامات بهداشتی فراهم می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: با توجه به شرایط موجود باید تمام تلاش ما حتی بیشتر از استان‌های پر شیوع کشور باشد.

وی تاکید کرد: شستشوی مکرر دست‌ها، نگهداری از افراد مبتلا به سرماخوردگی در اتاق جداگانه، اطمینان از گردش هوای مناسب و زدن ماسک برای افراد دارای هر گونه علائم سرماخوردگی بسیار اهمیت دارد.

کرمی عنوان کرد: به هیچ عنوان کم بودن موارد مثبت آزمایشات در استان همدان دلیلی برای توجیه عدم رعایت اقدامات بهداشتی نیست و از مردم درخواست داریم برای حفظ سلامت یکایک مردم استان همدان دست به دست هم دهیم و در خانه بمانیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تمامی مبادی مهم ورودی استان همدان مراقبت می‌شود و در صورت شناسایی افراد بیمار اقدامات قانونی و بهداشتی صورت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: مردم استان همدان از دعوت میهمان برای حضور در همدان خودداری کنند.