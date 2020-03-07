خط مقدم مقابله با کرونا/برای حضور در بیمارستان اعلام آمادگی کردیم

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: اولین بار ۳۰ بهمن ماه بود، که فوت ۲ نفر در قم در پی ابتلاء به ویروس کرونا منتشر شد و پس از آن نیز هر روز که میگذرد، شاهد ابتلاء تعداد بیشتری از هموطنان به این ویروس هستیم و طبق آخرین آمار رسمی اعلامی از سوی وزارت بهداشت، تاکنون یک هزار و ۴۱۳ نفر در استان تهران مبتلا به این ویروس شدهاند و هر روز شاهد ترس بیشتر مردم و اضطراب آنها از ابتلاء به این ویروس هستیم.
در این برهه عدهای سودجو و فرصت طلب با احتکار کالاهای مورد نیاز مردم از قبیل ماسک، محلول ضدعفونی، الکل، دستکش و… در پی کسب منافع بیشتر هستند، که گلایههای مردمی از کمبود این اقلام را نیز در پی داشت، اما در این میان هستند، افراد جهادگر و فداکاری که منافع جامعه را بر منفعت خود، خانواده و اطرافیانشان ترجیح دادهاند.
گروه جهادی کانون منتظران مصلح، متشکل از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نمونهای از این افرادی هستند، که فداکارانه به جامعه در مبارزه با ویروس کرونا خدمت رسانی میکنند.
در شرایطی که تعطیلی مدارس و کلاسهای حضوری دانشگاهها و مراکز آموزشی شاید فرصتی برای بسیاری از دانشجویان برای حضور در منزل باشد، تلاش این جهادگران افزایش یافته و مجال لحظهای استراحت را نداشتهاند.
برای آگاهی گوشهای از فعالیتهای این گروه جهادی به سراغ رضا گلیج، مسئول این گروه رفتیم و با وی به گفتگو پرداختیم، که حاصل آن در ادامه میآید:
* ممکن است، گوشهای از اقدامات گروه جهادیتان در مقابله با کرونا بیان کنید؟
از ابتدای شیوع کرونا ما یک نامهای به دکتر زالی، که رئیس دانشگاهمان و فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران است، نوشتیم و طی آن اعلام کردیم، که در سال جاری اردوی راهیان نور را لغو میکنیم و به جای آن در تهران به مقابله با ویروس کرونا میپردازیم.
پس از ارسال این نامه تصمیم بر همکاری ما با سامانه «۴۰۳۰» که در مورد پاسخ به سوالات و مشاوره در مورد کرونا است و توسط وزارت بهداشت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) فعال شده، پرداختیم و در این سامانه پاسخگویی، تولید محتوا و جذب نیرو را بر عهده گرفتیم.
در اقدامی دیگر به دانشگاه مذاهب رفته و به غربال گری و آموزش ۶۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه که هنوز به کشورشان نرفتهاند، دادیم.
همچنین ما با ارسال پیام «مطالبه گری» از مردم خواستیم، تا اگر در بیمارستانها و در موارد مرتبط با ویروس کرونا حضور پیدا کردند، بازخوردهای خوب و یا بدشان را به ما به عنوان مطالبه ارائه دهند، تا ما بتوانیم نقاط ضعف را از طریق آقای زالی رفع کنیم و نیز به تقویت نقاط قوت بپردازیم.
در اقدامی دیگر به پرسنل بهشت زهرا (س) آموزشهایی در زمینه مقابله با کرونا داده شده و نیز بروشورهایی با کمک بهشت زهرا (س) ایجاد کردیم، که به افرادی که برای زیارت اهل قبور میروند، بدهیم، تا نکات بهداشتی ضمن زیارت اهل قبور و نیز بهداشت فردی را رعایت کنند.
از سویی دیگر سه شنبهها ۲۰۰ بسته بهداشتی شامل صابون، شامپو، پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، نوار بهداشتی و مایع ضدعفونیکننده به ارزش حدود ۷ میلیون تومان که توسط خیرین عزیز تأمین شد، میان اهالی روستاها توزیع میشود، که هفته گذشته بین اهالی دو روستاهای «حسن آباد» و «حصارگلی» پخش شد.
به علاوه با توزیع این بستهها، نکات بهداشتی و آموزشهای لازم برای مقابله با کرونا به اهالی روستاهای داده شد.
* چند نفر در گروه شما فعالیت دارند؟
چون گروه ما دانشجویی است، عضویت آن به این صورت است، که هرکس بخواهد میتواند، عضو شود، اما بهره گیری از این اعضا در امور مختلف متفاوت است، به عنوان مثال بیش از ۶۰ نفر از اعضا گروه ما در سامانه «۴۰۳۰» شرکت کرده و به صورت حضوری و یا آنکال در حال فعالیت هستند.
* در این گروه دانشجویان پزشکی عضویت دارند؟
همه افراد، در شاخههای پزشکی، مانند پزشکی، پرستاری، تغذیه، رادیولوژی، بهداشت و… عضو گروه جهادی هستند.
* حضور در بیمارستانهای پذیرای بیماران کرونایی و کمک در آنها در برنامههای شما گنجانده شده است؟
در این خصوص اعلام آمادگی کردهایم و جلسات متعددی داشتهایم، اما هنوز اعلام نیاز توسط دانشگاهها نداشتهایم، اما بچهها در حالت رزرو هستند، که اگر بیمارستان مسیح دانشوری، طرفه، امام حسین (ع) و… از دانشگاه ما درخواست نیرو کردند، اعزام شود.
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