نهاوند از پذیرش مسافران نوروزی معذور است

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر جمعه در حاشیه بازدید از مبادی ورودی شهرستان نهاوند و ایستگاههای کنترل علائم حیاتی شهرستان نهاوند، اظهار کرد: در حال حاضر در دونقطه ورودی شهرستان نهاوند از محور بروجرد و محور کرمانشاه ایستگاه کنترل سلامت رانندگان و سرنشینان خودروهای پلاک غیربومی دایر شده و اکیپهای مشترک بهداشت و درمان و هلالاحمر در صورت مشاهده افراد مشکوک آنها را به مراکز درمانی معرفی میکنند که در صورت نیاز قرنطینه خواهند شد.
وی با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا طی دو هفته گذشته و تشکیل کمیتههای هفتگانه شهرستان نهاوند گفت: برای هر کمیته شرح وظایف خاص تعریفشده که خوشبختانه در حال انجام وظایف خود هستند.
فرماندار نهاوند گفت: شهرستان نهاوند بهمنظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از خدماتدهی به مسافران و میهمانان نوروزی معذور هستیم.
وی گفت: مهمانسراهای ادارات، ستاد اسکان و مدارس نهاوند پذیرای هیچیک از مسافران و گردشگران نیست و امیدواریم هموطنان تا شکست این ویروس همراهی کنند اما در ماههای آینده بهمحض بهبود شرایط پذیرای این افراد خواهیم بود.
ناصری با اشاره به اینکه ویروس کرونا یک بحران در کشور ایجاد کرده است، گفت: مدیریت این بحران نیازمند همراهی مردم شهر و روستا است لذا انتظار داریم مردم ضمن رعایت بهداشت فردی و اجتماعی به توصیههای وزارت بهداشت و کادر درمان شهرستان توجه کنند.
وی با تأکید بر اینکه مردم باید برای مقابله با این ویروس تا حد امکان در منازل خود بمانند، گفت: از همشهریان تقاضا داریم از برگزاری مراسم ترحیم، عروسی و همچنین مراسم پنجشنبه آخر سال اجتناب کنند چراکه حضور مردم در اجتماعات زحمات شبانهروزی پزشکان و کادر درمان کشور را هدر میدهد.
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