عبدالرضا قاسم پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به لزوم مقابله با ویروس کرونا در استان فارس مقرر شده تا مبادی ورودی استان توسط نیروهای مخالف انتظامی و بهداشتی مورد بازرسی قرار گیرند.

وی اضافه کرد: در راستای مقابله با ویروس کرونا اماکن گردشگری، اقامتی و تاریخی استان نیز تعطیل شده تا از تجمع افراد در این مکان‌ها نیز جلوگیری شود.

قاسم پور تاکید کرد: افراد از سفر به استان فارس خودداری کنند تا امکان مقابله با ویروس کرونا که در سطح کشور شایع شده است فراهم گردد.

تعطیلی قطعی اماکن میراثی فارس

معاون استاندار فارس در پاسخ به شبه ایجاد شده مبنی بر عدم تعطیلی مراکز میراثی فارس نیز گفت: دستورالعمل تعطیلی مراکز گردشگری، تاریخی و اقامتی استان به سازمان میراث فرهنگی ارسال شده و این سازمان نیز نسبت به تعطیلی اقدام کرده است.

قاسم پور یادآور شد: تمامی مراکز میراثی در فارس در حوالی ساعت ١۵ جمعه ١۶ اسفند ماه نسبت به تعطیلی اقدام کرده و خدماتی به علاقه مندان آثار باستانی ارائه نکرده‌اند.