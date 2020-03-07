شخم و شیار شالیزارها در کوران کرونا/ شالیزار ارمغان بهار می دهد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: یک ماه مانده به بهار، برای شالیزارهای مازندران ماه عید و نو شدن دوباره فصل کار و تلاش است، مزارع شخم و شیار می شوند تا بذر شالی در آن ها کاشت شود.
مازندران با تولید ۴۳ درصد تولید قطب برنج کشور محسوب میشود و سالانه حدود ۲۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان به زیر کشت برنج میرود و کشت دو یا سهباره محصول در سالهای اخیر در استان، رواج بیشتری گرفته است.
با گذر از مناطق مختلف مازندران میتوان شالیکارانی را مشاهده کرد که تا زانو در زمینهای غرقابی استان فرورفتهاند و به کشت و کار کشاورزی میپردازند. بهار را میتوان در مزارع شالی حس کرد . مزارع با شخم و شیار، جان تازهای میگیرند و روزی کشاورز از این مزارع به دست میآید.
با شخم و شیار زمستانه، شالیزار را برای کشت برنج اماده میکنیم و این کار سبب میشود که جلوی رویش علفهای هرز گرفته شود
محمد اکبری شالیکار بابلسری درحالیکه ماسک بر صورتش زده و مشغول شخم وشیار شالیزار است، میگوید: با شخم و شیار زمستانه، شالیزار را برای کشت برنج اماده میکنیم و این کار سبب میشود که جلوی رویش علفهای هرز گرفته شود.
وی با اشاره به شیوع کرونا و نگرانی مردم گفت: ما کشاورزان نیز تلاش میکنیم با رعایت بهداشت از این روزها گذر کنیم و امیدواریم هرچه زودتر سایه این بیماری از مردم دور شود.
محمدصادقی مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد درباره مزایای شخم و شیار زمستانه و آب تخت کردن اراضی شالیزاری، گفت: افزایش حاصلخیزی خاک، صرفهجویی در میزان مصرف آب و کاهش جمعیت برخی از آفات برنج و غنیسازی خاک از مزایای شخم زمستانه مزارع برنج است.
وی ادامه داد: شخم زمستانه موجب از بین رفتن پناهگاه زمستانی آفات بهخصوص کرم ساقه خوار برنج است، این کار سبب ذخیره رطوبت، افزایش محصول، استفاده بهینه از نزولات جوی و سلامت محصول میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد بابیان اینکه در شخم زمستانه خاک، علاوه بر از میان رفتن لاروهای حشرات، بذر علفهای هرز مزارع از بین میرود، اظهار کرد: شخمزنی در این فصل سبب آمادگی خاک برای کشت میشود و کشاورزان برای بهرهمندی از نزولات جوی و استفاده بهینه از آبهای سطحی به شخم زدن زمینهای شالیزاری خود اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه شرایط جوی مساعد و بارندگی زمینه عملیات شخمزنی را فراهم میکند، گفت: زمینهای برنجکاری برای شخمزنی مطلوب نیازمند آب است و در شخمهای بهاره و قبل از نشا شاهد هستیم که ابتدا زمین آبگیری و بعد وارد مراحل شخم و تسطیح میشود.
وی بیان کرد: مبارزه با هریک از آفتها با سموم شیمیایی علاوه بر جلوگیری از صدمات محیطزیست، نیازمند هزینه تهیه نهاده و مصرف بیشتر آب است که سبب افزایش هزینه تولید میشود.
صادقی افزود: اگر در فصل بهار شاهد بروز کمآبی باشیم، شخم و شیار زمستانه میتواند پشتوانهای برای تسهیل شخم بهاره باشد که با اندک میزان آب در اختیار کشاورز زمین برای انتقال نشا آماده میشود.
وی گفت: جمعآوری و حذف علفهای هرز داخل و حاشیه مزارع خصوصاً علفهای هرز روی مرزها و اطراف کانالهای آبیاری حداکثر تا دهه اول اسفندماه در کاهش جمعیت انتقالی به سال بعد بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
عزیزاله شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شخم و شیار اراضی کشاورزی در دست انجام است، درباره انجام خزانهگیری برنج در اراضی شالیزاری گفت: خزانهگیری برنج در نیمه اول اسفندماه به کشاورزان توصیه نمیشود و از ۲۰ اسفندماه به بعد مخالفتی با این کار نداریم اما از فروردینماه کشاورزان میتوانند اقدام به انجام این کار کنند.
پیشبینی میشود همه سطوح اراضی شالیزاری استان به کشت برنج اختصاص پیدا کند و دغدغه و نگرانی در این زمینه وجود ندارد
وی بیان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و میزان ذخیره آبی مطلوب در آببندانها و سدها و سیرابی اراضی کشاورزی که در پی بارندگیهای اخیر شاهد بودیم، پیشبینی میشود همه سطوح اراضی شالیزاری استان به کشت برنج اختصاص پیدا کند و دغدغه و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بابیان اینکه شخم و شیار و آب تخت اراضی شالیزاری یکی از مباحث مهمی است که کشاورزان نباید از آن غافل شوند، گفت: کشاورزان در فرصتی که تا پایان سال دارند باید آب تخت و شخم و شیار را در اراضی شالیزاری انجام دهند تا زمین برای کشت برنج آماده شود و هم در مبارزه با آفت و بیماریها مدیریت شود.
این مسئول اضافه کرد: اگر کشاورزان از هماکنون در انجام شخم و شیار و آب تخت شالیزارها اقدام کنند سبب استفاده بهینه از روان آبهای موجود و کاهش نیاز آبی میشود.
شهیدی فر درباره تأمین سوخت در فصل کشت و کار به کشاورزان گفت: خوشبختانه مشکلی در تأمین سوخت برای کشاورزان برای فعالیت در اراضی شالیزاری نداریم.
در فصل پاییز و زمستان پس از سرد شدن هوا و بارشهای فصلی آب کافی در اختیار است که شرایط شخمزنی را تسهیل میکند و با این اقدام لاروها و حشراتی که برای زمستان گذرانی به لایه سطحیتر خاک رفتند در معرض هوای سرد قرار میگیرد و از بین میرود و یا آفت کرم ساقه خوار برنج با روش مکانیکی کنترل میشود.
به تأکید کارشناسان، یکی از راههای مؤثر مدیریت کنترل آفت، مبارزه زراعی یا انجام شخم و شیار زمستانه است که سبب صدمات مکانیکی و زیرخاک رفتن لاروهای زمستان گذران موجود در کاه و کلش و نهایتاً مرگومیر بالای آنها میشود.
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