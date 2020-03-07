به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد حمیدی با اشاره به تعطیلی فرهنگسراها، کتابخانه ها و اماکن ورزشی شهرداری از جمله استخر و سالن‌های ورزشی اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، لزوم حفظ سلامتی همشهریان و دستورالعمل‌های موجود، تصمیم بر تعطیلی فرهنگسراها و اماکن ورزشی شهرداری تبریز گرفته شد تا اقدامات لازم در خصوص ضدعفونی این سالن‌ها صورت پذیرد.

او افزود: بر این اساس همکارانمان در مجموعه شهرداری اقدام به ضدعفونی اماکن فرهنگی و سالن‌های ورزشی نموده‌اند.

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز ادامه داد: هر یک از نهادها و سازمان‌ها وظیفه دارند تا با حفظ سلامتی و آرامش مردم جامعه، به افزایش امید و شورونشاط در سطوح مختلف کمک کنند.

به گفته او، تهیه و تدوین مطالبی در خصوص چگونگی حفظ سلامت و ورزش در خانه برای حفظ تندرستی شهروندان در ایام بروز بیماری کرونا، در دستور کار قرار دارد و در قالب کتابچه‌های در فضای مجازی در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.

حمیدی گفت: تهیه بسته‌های آموزشی و ارائه انها با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و همچنین فضای مجازی در راستای تقویت فرهنگ شهروندی و توجه به مباحث بهداشتی در مقابله با این بیماری قطعاً بسیار تأثیرگذار است.

او افزود: خانه‌های سلامت شهرداری تبریز، آموزش‌های شهروندی لازم را در خصوص این ویروس آماده کرده و صرفاً جهت اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا فعالیت می‌نمایند و در اجرای دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، همراهی صد درصدی از سوی شهرداری انجام شده است.

حمیدی در پایان در خصوص زمان بازگشایی مراکز فرهنگی و اماکن ورزشی شهرداری تبریز گفت: ما علاقه‌مند به بازگشایی این اماکن و تسریع خدمت‌رسانی به همشهریان عزیز هستیم اما در حال حاضر و با توجه به گستره شیوع ویروس کرونا، بازگشایی استخر و سالن‌های ورزشی ممکن نیست. با این حال همکاران ما در استخر و سالن‌های ورزشی در محل کار خود حضور داشته و با رعایت موارد بهداشتی، اماکن ورزشی را ضدعفونی می‌کنند.