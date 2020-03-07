به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، تشکیلات آموزش و پرورش استان با هیچ مؤسسه آموزشی قرارداد همکاری ندارد و صرفاً" تدریس‌های شبکه آموزش صدا و سیما و مدرسه مجازی (فرصت برابر- آموزش مداوم) مورد تأیید این اداره کل است.

در این اطلاعیه آمده است: از دانش آموزان درخواست می‌شود صرفاً آموزش‌های درسی را از دو طریق مدرسه مجازی که با نظارت ستاد استانی و منطقه‌ای (فرصت برابر- آموزش مداوم) و از سوی معلمان و مدیران مدارس در رسانه‌های مجازی داخلی راه اندازی و عملیاتی می‌شود و پخش دروس پایه‌های مختلف تحصیلی را از شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران پیگیری کنید.

در این اطلاعیه از والدین دانش آموزان هم درخواست شده است بر روند یادگیری و آموزش فرزندان خود نظارت جدی داشته باشند.

آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف دارد.