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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۲۴

اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی

آموزش وپرورش آذربایجان‌شرقی باهیچ مؤسسه آموزش راه دورقراردادندارد

آموزش وپرورش آذربایجان‌شرقی باهیچ مؤسسه آموزش راه دورقراردادندارد

تبریز- اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی اعلام کرد با هیچ کدام از مؤسسات آموزش از راه دور قرارداد همکاری ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، تشکیلات آموزش و پرورش استان با هیچ مؤسسه آموزشی قرارداد همکاری ندارد و صرفاً" تدریس‌های شبکه آموزش صدا و سیما و مدرسه مجازی (فرصت برابر- آموزش مداوم) مورد تأیید این اداره کل است.

در این اطلاعیه آمده است: از دانش آموزان درخواست می‌شود صرفاً آموزش‌های درسی را از دو طریق مدرسه مجازی که با نظارت ستاد استانی و منطقه‌ای (فرصت برابر- آموزش مداوم) و از سوی معلمان و مدیران مدارس در رسانه‌های مجازی داخلی راه اندازی و عملیاتی می‌شود و پخش دروس پایه‌های مختلف تحصیلی را از شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران پیگیری کنید.

در این اطلاعیه از والدین دانش آموزان هم درخواست شده است بر روند یادگیری و آموزش فرزندان خود نظارت جدی داشته باشند.

آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف دارد.

کد مطلب 4871787

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