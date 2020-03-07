به گزارش خبرنگار مهر، جواد تاج کی صبح شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه استان زنجان ۱۱۰ داروخانه دارد، گفت: مواد شوینده و ماسک و مواد ضدعفونی کننده به ترتیب در تمام داروخانه‌ها توزیع می‌شود.

وی اظهار کرد: اقدامات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان در راستای تأمین لوازم بهداشتی فردی در استان براساس برنامه است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: در مرحله اول لوازم مورد نیاز کادر پزشکی و بیماران بستری در بیمارستان‌ها تأمین شد و ۲۰۰ هزار ماسک در استان توسط داروخانه‌ها توزیع شده است.

تاج کی با بیان اینکه توزیع ماسک در استان با توجه به درخواست‌ها کافی نیست، افزود: زدن ماسک برای تمام مردم نیاز نیست و فقط افرادی که دارای علائم بیماری هستند و افرادی که در تجمعات و مراکز درمانی حضور دارند از ماسک استفاده کنند.

وی ابراز کرد: بیش از ۲۲ هزار ماسک و ژل ضد عفونی کننده امروز در داروخانه‌های استان زنجان توزیع می‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، تصریح کرد: در داروخانه‌ها برای هر فرد فقط ۵ عدد ماسک تحویل داده می‌شود.

تاج کی افزود: ژل های ضد عفونی کنند تقلبی در بازار وجود دارد و همشهریان از لوازمی که علامت سیب سلامت، کد بهداشتی و آدرس محل تولید محصولات در آنها درج شده است استفاده کنند.

وی افزود: آب و صابون بهترین ضد عفونی کننده است و بهتر است مردم از این استفاده کنند.