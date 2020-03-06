۱۹ بیمار مبتلا به کرونا در لرستان بهبود یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت شامگاه جمعه در سخنانی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۲۴ نمونه بیماران مشکوک به کرونا را به انستیتو پاستور تهران ارسال کرده ایم، اظهار داشت: پاسخ ۲۷۲ مورد به استان برگشته است.

وی تصریح کرد: از این تعداد نتیجه ۷۵ مورد مثبت بوده است و نتیجه بالغ بر ۲۰۰ نمونه دیگر منفی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه از ۷۵ مورد مثبت ابتلای به کرونا ۴ نفر فوت کرده اند، خاطرنشان کرد: ۱۹ نفر نیز پس از بهبودی کامل از بیمارستان مرخص شده اند و ۵۲ نفر همچنان در بیمارستان‌ها بستری هستند.

علت اختلاف در آمار مبتلایان به کرونا

نیکبخت در خصوص تفاوت آمارهای ارائه شده از مبتلایان به کرونا در لرستان گفت: کدهای نمونه‌های ارسالی را از تهران می‌فرستند و ما مقایسه می‌کنیم و آمار اعلام می‌شود، برخی کدها تکراری بوده و حذف شده است.

وی با بیان اینکه از روز اول اسفند تاکنون روزانه نمونه‌ها را به تهران ارسال کرده ایم، تا مدتی دیرتر جواب نمونه‌ها می‌آمد اما الان سعی می‌کنند بیشتر جواب بدهند، تصریح کرد: به طور مثال نمونه‌ای که امروز پاسخ آزمایش آن آمده است، ۵ روز قبل به تهران ارسال شده است.

آزمایشات تشخیص کرونا در لرستان انجام خواهد شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه برخی مواقع ۵ تا ۶ روز طول می‌کشد پاسخ نمونه ارسالی را دریافت کنیم، افزود: الان تمهیداتی اندیشیده شده که امیدواریم از روزهای شنبه و یکشنبه به بعد و با تأیید انستیتو پاستور تهران، در استان آزمایشات تشخیص ابتلاء به کرونا را انجام دهیم.

نیکبخت همچنین در خصوص تعطیلی مطب‌های دندانپزشکی گفت: دو مرکز اورژانسی دندانپزشکی برای پاسخگویی به نیاز مردم راه اندازی می‌شود.