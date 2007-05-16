630 هزار هکتار اراضی کشاورزی به شبکه های نوین آبیاری تجهیز شد

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی ، بنا بر اعلام دفتر بهبود و توسعه روش های آبیاری ، از این میزان اراضی ، 80 هزار و 529 هکتار در سال گذشته به شبکه های آبیاری تحت فشار مجهز شده اند.

سال 85 ، 40 هزار و 843 هکتار زیر پوشش شبکه آبیاری قطره ای و 39 هزار و 686 هکتار زیر پوشش شبکه آبیاری بارانی بوده است . عملیات روش های آبیاری تحت فشار در 45 هزار و 918 هکتار زمین های کشاورزی نیز در حال اجرا است .

سال گذشته بیشترین سطوح اجرای طرح توسعه روش های آبیاری در استان فارس با 7 هزار و 404 هکتار و کمترین سطوح اجرایی طرح در استان خراسان جنوبی با 165 هکتار اعلام شده است.