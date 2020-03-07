مبادی ورودی گناوه بسته شد/ ورود مسافر ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس تصمیم ستاد شهرستانی مقابله با ویروس کرونا و با هماهنگی با دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان تمامی مبادی ورودی شهر گناوه تا اطلاع ثانوی بر مسافران و گردشگران بسته شد.

فرماندار گناوه عنوان کرد: این تصمیم برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و حفظ سلامتی مردم اتخاذ شده است و در حال حاضر فقط خودروهای حامل سوخت و مواد غذایی اجازه ورود از مبادی این شهرستان را خواهند داشت.

وی گفت: هماهنگی لازم با نیروهای انتظامی و امنیتی در راستای اجرای بسته شدن ورودی‌های این شهرستان انجام شده است.

مهرجو یادآور شد: مردم این منطقه همواره میهمان نواز و خونگرم هستند اما در شرایط کنونی که کشور درگیر بحران بیماری کرونا است بنا به توصیه مسئولان بهداشتی در خانه خود که به عنوان مهم‌ترین رکن پایگاه سلامت در محفوظ ماندن از این بیماری است بمانند.

گناوه یکی از شهرستان‌های گردشگر پذیر کشور و از مهمترین مقاصد مسافران و گردشگران از اقصی نقاط کشور است که هرسال در فصول پایانی سال و تعطیلات نوروز پذیرای شمار زیادی از هموطنان می‌شود.

امسال با شیوع ویروس کرونا در کشور و هشدارهای مسئولان بهداشتی کشور، حضور مسافران از استان‌های درگیر این ویروس نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است که مسئولان برای جلوگیری از شیوع ویروس و حفظ سلامت شهروندان و هموطنان تمهیداتی اتخاذ کرده‌اند.