ثبت ۸ مورد جدید از ابتلا به «کرونا» در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، وزارت بهداشت عراق بیانیه ای را در خصوص شیوع ویروس کرونا در این کشور منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد که ۸ مورد جدید از ابتلاء به کرونا در عراق به ثبت رسیده است.

وزارت بهداشت عراق اعلام کرد که ۵ مورد جدید از ابتلاء در بغداد بوده است.

این وزارتخانه تأکید کرد که با این احتساب، شمار مبتلایان به کرونا در عراق به ۴۶ نفر افزایش یافته است.

طبق اعلام وزارت بهداشت عراق، یکی دیگر از مبتلایان به کرونا در این کشور جان خود را از دست داد و شمار قربانیان به ۳ نفر رسید.

گفتنی است، ویروس کرونا که برای اولین بار در شهر ووهان چین مشاهده شد، درحال حاضر به بسیاری از کشورهای جهان کشیده شده است.