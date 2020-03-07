سعادت دو دنیا در احترام به والدین است/ ضرورت الگو برداری از ائمه

حجتالاسلام احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فضائل امام علی (ع) اظهار کرد: علی (ع) نهایت نور و زیبایی بوده و به عنوان بزرگترین مردان عالم در کتب تشیع و غیر تشیع دریایی از فاضل است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی معصومین را بهترین الگوهای عالم هستی معرفی کرد و افزود: ما هم میتوانیم با الگو برداری از این افراد به سمت قلههای بلند انسانیت و آدمیت حرکت کنیم.
حجتالاسلام رضایی با بیان اینکه امروز برخی تنها دنیا را میبینند و از ائمه غافل شدهاند، اظهار کرد: مؤمن نسبت به بلایا و بیماریهایی که در دنیا رخ میدهد، نگران نمیشود چراکه از امیرالمومنین (ع) الگوبرداری میکند.
وی با بیان اینکه انسان برای رسیدن به سعادت نیازمند امکانات و لوازمی است، افزود: دنیا باید در اختیار انسان باشد و از امکانات دنیوی برای رسیدن به سعادت استفاده کند و تمام اعمالش رنگ خدایی گیرد.
حجتالاسلام رضایی بیان کرد: امام علی (ع) میفرمایند: خدایا تو را به خاطر بهشت و ترس از جهنم عبادت نمیکنم چراکه تو را شایسته عبادت دیدهام.
مدیرعامل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به پیش رو بودن ولادت امام علی (ع) و روز پدر بیان کرد: این روز حرکتی نمادین بوده تا از پدر غافل نشویم در غیر این صورت در دین اسلام هر روز، روز پدر است.
حجتالاسلام رضایی اظهار کرد: کسانی که خواستار سعادت دنیا و آخرت هستند باید نهایت تواضع و احترام در برابر والدین را داشته و با عشق بر دستان این گوهرهای گرانبها بوسه بزنند.
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