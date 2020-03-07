طرح اسکان نوروزی فرهنگیان در تمامی مدارس استان فارس لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسماعیلی صبح شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به شیوع بیماری کروناویروس و در راستای رعایت بهداشت و سلامت هموطنانمان به ویژه فرهنگیان، اسکان نوروزی فرهنگیان در تمامی مدارس استان لغو شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه قبل از وقوع بیماری کروناویروس همه تمهیدات لازم برای استقبال و پذیرایی از فرهنگیان مهمان نوروزی در مدارس استان تدارک دیده شده بود گفت: در شرایط کنونی و برای رعایت بهداشت و سلامت هم استانی‌هایمان و فرهنگیان مهمان نوروزی، اسکان نوروزی در استان لغو شد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در سالهای قبل آموزش و پرورش فارس با بسیج همه امکانات خود در این طرح شرکت کرده و حتی در چند سال اخیر رتبه اول در پذیرش و اسکان مهمانان نوروزی فرهنگی در کشور را به خود اختصاص داده بود گفت: در شرایط کنونی وبا توجه به موضوع شیوع ویروس کرونا و لزوم پیشگیری از آن واینکه سلامت همکاران و جامعه اولویت اصلی است توصیه می‌شود فرهنگیان از مسافرت در این ایام پرهیز کنند.