افزایش ظرفیت تولید ماسک در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان شامگاه جمعه در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه ایلام اظهار کرد: کرونا یک بیماری فراگیر است که بسیاری از کشورهای جهان در حال حاضر با آن درگیر هستند.

وی افزود: در تمام کشورهای درگیر با کرونا، کمبود نارسایی‌هایی در توزیع و عرضه ماسک تنفسی، محلول ضدعفونی کننده و دستکش و سایر اقلام بهداشتی وجود دارد که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

کریمیان ادامه داد: برای مقابله با بیماری کرونا لازم است تمامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان به کار گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: در پی تاکید استاندار ایلام مبنی بر اینکه تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌ها در مقابله با بیماری کرونا، دانشگاه علوم پزشکی را یاری کنند، خوشبختانه هم اکنون همکاری و همدلی بسیار شایسته‌ای در این راستا بین دانشگاه و سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های استانی حاکم است.

کریمیان بیان کرد: با وجود کارخانه ساخت الکل صنعتی واقع در شهرستان بدره، خوشبختانه کمبود این محلول ضدعفونی کننده در سطح استان در حال کمرنگ شدن است.

وی تصریح کرد: برای آگاهی بخشی به مردم و انتقال مفاهیم و اطلاعات مربوط به نحوه پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا، باید از ظرفیت ارزشمند رسانه‌ها، فضای مجازی و همچنین بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهرها به خوبی استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطرنشان کرد: هر فرد و گروه و یا سازمان و ارگانی که دانشگاه را در مقابله با بیماری کرونا یاری کند، از آن استقبال می‌کنیم.

وی یادآور شد: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی در راستای مقابله با بیماری کرونا در استان تنها نیست و مردم فهیم و مسئولان و کارکنان دستگاه‌ها و ارگان‌های استانی بالاترین میزان همکاری را با دانشگاه دارند.

کریمیان افزود: طی رایزنی‌های به عمل آمده؛ تولید ماسک تنفسی در یک کارخانه در استان، ما را به سوی رفع کمبود ماسک سوق می‌دهد و این اقدام قطعاً در حفظ سلامت مردم و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در استان مؤثر خواهد بود.