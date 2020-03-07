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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۱۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد:

افزایش ظرفیت تولید ماسک در ایلام

افزایش ظرفیت تولید ماسک در ایلام

ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از افزایش ظرفیت تولید ماسک در استان ایلام به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان شامگاه جمعه در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه ایلام اظهار کرد: کرونا یک بیماری فراگیر است که بسیاری از کشورهای جهان در حال حاضر با آن درگیر هستند.

وی افزود: در تمام کشورهای درگیر با کرونا، کمبود نارسایی‌هایی در توزیع و عرضه ماسک تنفسی، محلول ضدعفونی کننده و دستکش و سایر اقلام بهداشتی وجود دارد که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

کریمیان ادامه داد: برای مقابله با بیماری کرونا لازم است تمامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان به کار گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: در پی تاکید استاندار ایلام مبنی بر اینکه تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌ها در مقابله با بیماری کرونا، دانشگاه علوم پزشکی را یاری کنند، خوشبختانه هم اکنون همکاری و همدلی بسیار شایسته‌ای در این راستا بین دانشگاه و سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های استانی حاکم است.

کریمیان بیان کرد: با وجود کارخانه ساخت الکل صنعتی واقع در شهرستان بدره، خوشبختانه کمبود این محلول ضدعفونی کننده در سطح استان در حال کمرنگ شدن است.

وی تصریح کرد: برای آگاهی بخشی به مردم و انتقال مفاهیم و اطلاعات مربوط به نحوه پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا، باید از ظرفیت ارزشمند رسانه‌ها، فضای مجازی و همچنین بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهرها به خوبی استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطرنشان کرد: هر فرد و گروه و یا سازمان و ارگانی که دانشگاه را در مقابله با بیماری کرونا یاری کند، از آن استقبال می‌کنیم.

وی یادآور شد: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی در راستای مقابله با بیماری کرونا در استان تنها نیست و مردم فهیم و مسئولان و کارکنان دستگاه‌ها و ارگان‌های استانی بالاترین میزان همکاری را با دانشگاه دارند.

کریمیان افزود: طی رایزنی‌های به عمل آمده؛ تولید ماسک تنفسی در یک کارخانه در استان، ما را به سوی رفع کمبود ماسک سوق می‌دهد و این اقدام قطعاً در حفظ سلامت مردم و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در استان مؤثر خواهد بود.

کد مطلب 4871836

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