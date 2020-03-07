عملیات لکه گیری و آسفالت معابر اصلی سطح شهر سنندج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، لقمان حیدری اظهار داشت: بارش برف و باران در فصل زمستان موجب نفوذ آب به لایه‌های زیرین و آسیب رساندن به سطح آسفالت معابر می‌شود.

وی افزود: با مساعد شدن شرایط جوی و آغاز به کار مجدد کارخانه آسفالت روزانه ۱۰۰ تن آسفالت توسط سازمان عمران تولید و در اختیار مناطق و نواحی جهت لکه گیری، و آسفالت و بهسازی معابر قرار می‌گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج ادامه داد: در همین راستا لکه گیری و آسفالت معابر اصلی سطح شهر با هدف کاهش و روان سازی ترافیک، ایمنی در تردد شهروندان و وسائط نقلیه و همچنین ایمن سازی و بهسازی معابر در حال انجام است.