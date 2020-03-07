  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۴۷

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج:

عملیات لکه گیری و آسفالت معابر اصلی سطح شهر سنندج آغاز شد

عملیات لکه گیری و آسفالت معابر اصلی سطح شهر سنندج آغاز شد

سنندج - معاون خدمات شهری شهرداری سنندج از آغاز عملیات لکه گیری معابر اصلی شهر خبر داد و گفت: روزانه با تولید ۱۰۰ تن آسفالت توسط سازمان عمران، آسفالت های تخریب شده لکه گیری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، لقمان حیدری اظهار داشت: بارش برف و باران در فصل زمستان موجب نفوذ آب به لایه‌های زیرین و آسیب رساندن به سطح آسفالت معابر می‌شود.

وی افزود: با مساعد شدن شرایط جوی و آغاز به کار مجدد کارخانه آسفالت روزانه ۱۰۰ تن آسفالت توسط سازمان عمران تولید و در اختیار مناطق و نواحی جهت لکه گیری، و آسفالت و بهسازی معابر قرار می‌گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج ادامه داد: در همین راستا لکه گیری و آسفالت معابر اصلی سطح شهر با هدف کاهش و روان سازی ترافیک، ایمنی در تردد شهروندان و وسائط نقلیه و همچنین ایمن سازی و بهسازی معابر در حال انجام است.

کد مطلب 4871859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها