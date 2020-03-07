کردستان امسال پذیرای مهمانان و مسافران نوروزی نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا اظهار داشت: مردم کردستان، مهمانواز و مهمان دوست هستند ولی به دلیل شرایط موجود برای تعطیلات نوروز سال جدید قادر به پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی نخواهند بود.

وی افزود: به منظور پیشگیری از شیوع گسترده بیماری کرونا، برنامه‌های مفصلی از ۲ هفته قبل در استان آغاز شده که مهمترین آن خودداری از پذیرش مسافران نوروزی است.

استاندار کردستان ادامه داد: برای تعطیلات نوروز سال آینده اجازه برپایی چادر و یا اقامت در پارک ها و مناطق گردشگر پذیر به هیچ کسی داده نمی‌شود.

مرادنیا با بیان اینکه افرادی هم که در تعطیلات نوروز نزد خانواده و بستگان خود برمی‌گردند، باید مراقب باشند، یادآور شد: سعی داریم تا چرخ زندگی مردم مختل و نگرانی آنان بیشتر نشود لذا نیاز داریم مردم به ما برای اجرای برنامه ها کمک کنند.

وی بیان کرد: با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، کاهش ساعت کاری ادارات و بانک ها و تعطیلی مسابقات ورزشی و برنامه‌های فرهنگی و هنری سعی کردیم تا حضور و تجمع غیر ضروری مردم را در جامعه کمتر کنیم.

استاندار کردستان گفت: از دستگاه‌های نظامی مانند ارتش و سپاه و نیروی انتظامی هم کمک گرفتیم تا در ضدعفونی کردن نقاط آلوده یاریگر دانشگاه علوم پزشکی باشند.

مرادنیا با قدردانی از کادر درمان و پزشکی که با تلاش شبانه روزی به بیماران خدمت می کنند، اظهار داشت: مجموعه دستگاه های اجرایی استان هم تلاش خود را به نحو احسن انجام می دهند تا این بیماری مهار شود.

وی بر نظارت مستمر بر میادین میوه و تره بار هم اشاره کرد و افزود: نظارت بر اماکنی که کار عرضه مواد غذایی مردم را بر عهده دارند با شدت بیشتری ادامه دارد.

استاندار کردستان از تامین مواد ضدعفونی کننده به اندازه کافی در استان خبر داد و ادامه داد: روزانه ۱۰ هزار عدد ماسک در استان تولید می شود که بخش عمده آن در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد که به صورت مستمر و مستقیم با بیماری درگیر هستند.

مرادنیا به وارد کردن دو محموله الکل به استان اشاره کرد و یادآور شد: هفته آینده هم مقادیری الکل وارد استان می شود لذا مردم از نظر تامین مواد ضدعفونی کننده هیچ نگرانی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه بعضی از انجمن‌های مردمی هم در زمینه تولید ماسک به صورت خود جوش مشارکت دارند، از مردم استان خواست تا ماسک و مواد ضدعفونی کننده را از مراکز معتبر تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تهیه کنند.

استاندار کردستان به مردم توصیه کرد تا در خانه بمانند و از تردد بی مورد و غیرضروری پرهیز کنند، چرا که مهمترین رکن در کنترل و ریشه کنی این بیماری، مشارکت آنها و رعایت بهداشت فردی و عمومی است.