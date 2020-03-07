صادق شاکری در گفتگو با مهر اظهار داشت: به تمامی دستگاه‌های دولتی و سپاه استان که در خط مقدم مبارزه با کرونا در حال فعالیت هستند، اعلام آمادگی صد در صد خود را جهت تأمین نیروی انسانی متخصص اعلام کرده‌ایم.

وی ضمن اشاره به سازماندهی نیروهای جهادگر جهت هم‌افزایی و تشریک مساعی با دانشگاه علوم پزشکی برای کنترل بحران کرونا گفت: دانشجویان جهادگر متخصص در حوزه‌های مختلف از جمله پزشک، پرستاری، داروسازی، شیمی آماده ارائه هر گونه خدمت هستند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به درک شرایط حاکم بر کشور و کمبود برخی مواد اولیه گفت: اگر کمبودها در تأمین مواد اولیه برطرف شود، با همت عالی جوانان جهادگر آماده خلق حماسه‌های بزرگی هستیم.

شاکری گفت: همان‌طور که می‌دانید، منظور از مواد اولیه در تولید مواد ضدعفونی کننده الکل است و در صورت تأمین آن آماده تولید بیش از هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده خواهیم بود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: در بحث رفع کمبود ماسک مورد نیاز جامعه در گام اول با شناسایی کارگاه‌های تولید ماسک بهداشتی و احصای مشکلات آن‌ها درصدد بازگشایی و افزایش ظرفیت تولید آن‌ها هستیم.

شاکری کمک بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی به کارگاه‌های تولید ماسک را از تأمین نیروی انسانی تا ارتقا سخت‌افزار مورد نیاز اعلام کرد و یادآور شد: مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ماسک در استان موجود است، اما در صورت کمبود با تفاهم‌نامه‌ای که با یکی از نساجی‌های کشور منعقد شده هیچ‌گونه مشکلی در این مسیر نداریم.

وی در ادامه گفت: با راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی روزانه حدود هزار ماسک وارد چرخه مصرف خواهد شد.

شاکری خدمات ارائه شده توسط جهادگران را علاوه بر اقدامات عملی در جبران کمبود اقلام پزشکی، فعالیت‌های عمومی با هدف ارتقا دانش عمومی جامعه در مقابله و پیشگیری از کورنا عنوان کرد و گفت: ۴۰ نفر از بسیجیان دانشگاه‌های علوم پزشکی استان در حال فعالیت شبانه‌روزی با سامانه تلفنی ۴۰۳۰ (سامانه مشاوره تلفنی مقابله با کرونا) هستند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در ادامه بیان کرد: در چند روز آینده شاهد فعالیت‌های میدانی دانشجویان بسیجی خواهیم بود؛ فعالیت‌هایی که در حوزه پیشگیری و مراقبت اولیه به مردم خدمات ارائه خواهد داد.

وی از عموم دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و پرستاری و نیروهای بازنشسته که علاقه‌مند به کمک در استان‌های بحران زده هستند، نیز دعوت به همکاری کرد.

شاکری در انتها مجموع دانشجویان بسیجی فعال در حوزه مبارزه با کرونا را حدود ۸۰ نفر عنوان کرد.