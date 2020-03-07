به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر ضرورت از بین رفتن گروه‌های تروریستی در سوریه تاکید کرد.

وی افزود: این مسئله باید توسط نیروهای ارتش سوریه و کشورهایی که به صورت مشروع در سوریه حضور دارند انجام شود.

زاخارووا همچنین تصریح کرد سوریه حق دارد گروه‌های تروریستی مستقر در این کشور را از بین ببرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین به توافق اخیر ترکیه و روسیه درباره آتش بس در ادلب اشاره کرد.

لازم به ذکر است که روز پنجشنبه مقامات دو کشور بر سر آتش بس در ادلب توافق کردند.