  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۰۹

سخنگوی وزارت خارجه روسیه:

سوریه حق دارد گروه‌های تروریستی در این کشور را نابود کند

سوریه حق دارد گروه‌های تروریستی در این کشور را نابود کند

سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر ضرورت از بین رفتن گروه های تروریستی در سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر ضرورت از بین رفتن گروه‌های تروریستی در سوریه تاکید کرد.

وی افزود: این مسئله باید توسط نیروهای ارتش سوریه و کشورهایی که به صورت مشروع در سوریه حضور دارند انجام شود.

زاخارووا همچنین تصریح کرد سوریه حق دارد گروه‌های تروریستی مستقر در این کشور را از بین ببرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین به توافق اخیر ترکیه و روسیه درباره آتش بس در ادلب اشاره کرد.

لازم به ذکر است که روز پنجشنبه مقامات دو کشور بر سر آتش بس در ادلب توافق کردند.

کد مطلب 4871876
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها