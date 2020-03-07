تمدید دفترچه بیمه نیازمند مراجعه حضوری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، مریم بیدخام در این باره گفت: با توجه به شرایط موجود و ضرورت پیشگیری از شیوع و ابتلاء به بیماری کرونا و برای کاهش خروج مردم از منزل، دفترچه‌های درمانی که تا پایان بهمن اعتبار دارند در صورت داشتن نسخ سفید در دفترچه، بدون نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان و نیاز به تمدید دفترچه بیمه تا پایان فروردین ۹۹ اعتبار خواهد داشت.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت پیشگیری از شیوع و ابتلاء به بیماری ویروس کرونا این تصمیم گرفته شده تا از حضور شهروندان در ادارات جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: این موضوع از سوی اداره کل تأمین اجتماعی و بیمه سلامت استان ابلاغ شده و به جهت رعایت توصیه‌های بهداشتی در پیشگیری از سرایت ویروس کرونا و صیانت از سلامت بیمه شدگان و کاهش مراجعات حضوری به دفاتر پیشخوان تمامی بیمه شد گان صندوقهای کارکنان دولت و صندوق‌های روستاییان، سایر اقشار و سلامت همگانی با همه نسبت‌های اصلی، تبعی ۱، تبعی ۲ و تبعی ۳، در صورت منقضی شدن تاریخ اعتبار و دارا بودن نسخ سفید در دفترچه، بدون حضور در دفاتر پیشخوان و نیاز به تمدید دفترچه بیمه می‌توانند تا مورخه ۳۱ فروردین ۹۹ به مراکز درمانی طرف قرار داد مراجعه و از خدمات سلامت استفاده کنند.