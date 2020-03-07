تدابیر عربستان در گذرگاههای هوایی و زمینی برای مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع در وزارت کشور عربستان از اتخاذ اقدامات جدید برای ممانعت از گسترش ویروس کرونا در این کشور خبر داد.

وی افزود: قرار است محدودیت هایی در فرودگاه‌های عربستان در برابر کسانی که از امارات، کویت و بحرین به این کشور می آیند اعمال شود.

این منبع تصریح کرد: فرودگاههایی که قرار است این محدودیت‌ها را اعمال کنند عبارتند از فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز در جده و فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام.

این منبع تاکید کرد که عبور و مرور در گذرگاه های زمینی میان عربستان و کشورهای مذکور نیز تنها مختص به کامیون های تجاری خواهد بود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عربی با گسترش ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند.