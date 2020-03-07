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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۴۹

تعطیلی تمرین استقلال قابل تمدید است

تعطیلی تمرین استقلال قابل تمدید است

در حالی که مدت زمان تعطیلی تمرین استقلال ۱۰ روز اعلام شده است، اما این تعطیلات می‌تواند تمدید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اعلام قطعی تعطیلی مسابقات فوتبال تا ۱۴ فروردین، تمرینات تیم استقلال نیز با نظر فرهاد مجیدی برای ۱۰ روز تعطیل شد که از این تعطیلات ۷ روز باقی مانده است.

آبی ها در حالی تمریناتشان را ۱۰ روز تعطیل کردند که احتمال تمدید این تعطیلی وجود دارد. در صورتی که در روزهای آینده وضعیت کشور به صورت عادی در نیاید، تعطیلی تمرین آبی پوشان در راستای حفظ سلامتی بازیکنان، مربیان و سایر اعضای تیم تمدید می شود.

آخرین دیدار استقلال در این فصل حضور مقابل گل گهر در سیرجان بود که با شکست یک بر صفر این تیم به پایان رسید. در صورتی که تغییری در برنامه های لیگ برتر پیش نمی آمد، آبی پوشان می بایست در هفته بیست و دوم مسابقات در ورزشگاه آزادی با تیم سایپا دیدار می کردند.

کد مطلب 4871903

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