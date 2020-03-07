  1. استانها
  2. یزد
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۳۱

رئیس کل دادگستری استان یزد:

اوقات رسیدگی به پرونده های محاکم قضایی یزد تا پایان سال لغو شد

اوقات رسیدگی به پرونده های محاکم قضایی یزد تا پایان سال لغو شد

یزد - رئیس کل دادگستری استان یزد از لغو و ابطال اوقات رسیدگی به پرونده های محاکم قضایی یزد تا پایان سال به منظور پیشگیری از شیوع کرونا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به منظور کاهش تراکم و تردد جمعیت به دستگاه قضائی استان یزد، اوقات رسیدگی محاکم قضائی، تا پایان اسفند ۹۸ لغو شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه این تصمیم در اجرای بند ۳ بخشنامه معاون اول قوه قضائیه و ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در استان اتخاذ شده است، افزود: از وکلای دادگستری و موکلان آنها و اصحاب پرونده خواهشمند است تا مهار و کنترل این ویروس بی رحم از مراجعه غیر ضروری به دادگستری جداً اجتناب کنند و مسئولان مقابله با این ویروس را یاری دهند.

دهشیری تصریح کرد: تعیین اوقات تجدید شده به اردیبهشت ماه موکول و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به اطلاع اصحاب دعوی خواهد رسید.

وی تصریح کرد: راجع به اوقات فروردین ماه با توجه به شرایط و وضعیت کنترل ویروس، متعاقباً تاپایان سال اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 4871917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها