اوقات رسیدگی به پرونده های محاکم قضایی یزد تا پایان سال لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به منظور کاهش تراکم و تردد جمعیت به دستگاه قضائی استان یزد، اوقات رسیدگی محاکم قضائی، تا پایان اسفند ۹۸ لغو شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه این تصمیم در اجرای بند ۳ بخشنامه معاون اول قوه قضائیه و ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در استان اتخاذ شده است، افزود: از وکلای دادگستری و موکلان آنها و اصحاب پرونده خواهشمند است تا مهار و کنترل این ویروس بی رحم از مراجعه غیر ضروری به دادگستری جداً اجتناب کنند و مسئولان مقابله با این ویروس را یاری دهند.

دهشیری تصریح کرد: تعیین اوقات تجدید شده به اردیبهشت ماه موکول و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به اطلاع اصحاب دعوی خواهد رسید.

وی تصریح کرد: راجع به اوقات فروردین ماه با توجه به شرایط و وضعیت کنترل ویروس، متعاقباً تاپایان سال اطلاع رسانی خواهد شد.