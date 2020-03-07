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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۳۴

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان:

دمای زاهدان به زیر صفر درجه می‌رسد

دمای زاهدان به زیر صفر درجه می‌رسد

زاهدان- رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: پیش بینی می شود در روزهای آینده دمای هوای زاهدان در سردترین لحظات به حدود یک درجه سلسیوس زیر صفر برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ملاشاهی اظهار داشت: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های جوی پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده دمای هوای زاهدان در سردترین لحظات به حدود یک درجه سلسیوس زیر صفر برسد.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود وزش بادهای سرد شمالی همچنان در شمال سیستان و بلوچستان و با شدت کمتر در نوار شرقی و مرز غربی این استان در جریان باشد.

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: خیزش گردوخاک، کاهش دید و کیفیت هوا، تشکیل توده گردوغبار و نفوذ آن به نواحی جنوبی تر و اختلال در تردد برخی محورهای مواصلاتی منتهی به شمال استان از پیامدهای وزش باد است.

کد مطلب 4871925

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