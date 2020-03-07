  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۳۹

رایزنی گوترش و پمپئو درباره آتش بس در سوریه

رایزنی گوترش و پمپئو درباره آتش بس در سوریه

رسانه های خارجی از رایزنی وزیر خارجه آمریکا و دبیرکل سازمان ملل متحد درباره آتش بس در سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفتگو کرد.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: پمپئو و گوترش درخصوص آتش بس در سوریه رایزنی کردند.

پیشرفت های اخیر در روند سازش سیاسی در افغانستان و تحولات اخیر در یمن، لیبی و سوریه از جمله موضوعاتی بودند که پمپئو و گوترش درخصوص آنها بحث و تبادل نظر کردند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: در جریان این گفتگوها درباره تداوم کمک های انسانی به سوریه با نظارت سازمان ملل متحد تاکید شد.

کد مطلب 4871931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها