رایزنی گوترش و پمپئو درباره آتش بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفتگو کرد.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: پمپئو و گوترش درخصوص آتش بس در سوریه رایزنی کردند.

پیشرفت های اخیر در روند سازش سیاسی در افغانستان و تحولات اخیر در یمن، لیبی و سوریه از جمله موضوعاتی بودند که پمپئو و گوترش درخصوص آنها بحث و تبادل نظر کردند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: در جریان این گفتگوها درباره تداوم کمک های انسانی به سوریه با نظارت سازمان ملل متحد تاکید شد.