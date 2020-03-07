۸ هزار بازدید بهداشتی در سیستان و بلوچستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، عبدالرزاق پاکزاد اظهار داشت: به منظور نظارت و کنترل بیشتر و پیشگیری از ویروس کرونا و همچنین حفظ سلامت مردم، بازرسان بهداشت محیط این دانشگاه بر اماکن عمومی و تجمعی فعالیت و نظارت خود را به صورت شبانه روزی و مستمر انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: علاوه‌بر نظارت‌های محیطی آموزش خود مراقبتی نیز مورد توجه کارشناسان بهداشت محیط این دانشگاه قرار دارد.

مدیرگروه سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: تاکنون بیش‌از ۶ هزار پوستر آموزشی مقابله با ویروس کرونا به منظور افزایش آگاهی بخشی در استان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: مردم سیستان و بلوچستان می‌توانند پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص مسائل بهداشتی با سامانه ۱۹۰ به صورت شبانه روزی اطلاع دهند.