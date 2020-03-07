مشکلی درخصوص اقلام بهداشتی در مراکز درمانی زنجان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، ‌فتح الله حقیقی صبح شنبه در جلسه کمیته بررسی و توزیع اقلام بهداشتی گفت: در راستای مقابله با ویروس کرونا ورود خودروهای غیر بومی به استان زنجان ممنوع شد و در این میان از مردم درخواست می‌شود در خانه بمانند.

وی با بیان اینکه مشکلی در خصوص تامین مواد ضدعفونی کننده و ماسک در استان نداریم، اظهار کرد: طی چند روز گذشته بیش از ۲۰۰ هزار مواد ضد عفونی کننده در استان توزیع شده است.

استاندار زنجان، با بیان اینکه زنجیره انتقال این بیماری باید قطع شود، گفت: طی چند روز گذشته بیش از ۵۰۰ هزار ماسک در استان توزیع شده است.

حقیقی ابراز کرد: مشکلی در خصوص مواد ضد عفونی کننده و ماسک و دستکش در مراکز درمانی نداریم.

وی گفت: در هشت شهرستان استان بیماران مبتلا به کرونا درمان می‌شوند و تخت‌های بیمارستانی برای این بیماری اختصاص یافته و بیش از ۳۰۰ تخت هم اضافه شده است.

استاندار زنجان، با بیان اینکه بیمارستان ولیعصر شهر زنجان تخلیه شده و تنها برای بیماران کرونایی خدمات درمانی ارائه داده و بستری می‌کند، افزود: از شهروندان درخواست می‌شود از سفرهای غیر ضروری خود داری کرده و در خانه بمانند.

حقیقی با بیان اینکه ۶ واحد تولیدی مواد ضد عفونی کننده و یک واحد تولید ماسک در استان با افزایش ظرفیت تولید می‌کنند و شیفت کاری خود را افزایش دادند تا موادبهداشتی ضروری را تولید کنند، افزود: تنها هدف ما ریشه کنی این بیماری در استان است.