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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۹

به منظور جلوگیری از شیوع کرونا؛

بازار هفتگی و فعالیت دستفروشان در لاهرود تعطیل شد

بازار هفتگی و فعالیت دستفروشان در لاهرود تعطیل شد

لاهرود - با مصوبه شورای سلامت شهرستان مشگین شهر فعالیت دستفروشان و بازار هفتگی لاهرود تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر مصوبه شورای سلامت شهرستان مشگین شهر و در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت شهروندان، شهرداری لاهرود از فعالیت دستفروشان و فروشندگان سیار جلوگیری به عمل خواهد آورد.

با اعلام شهرداری لاهرود، بازار هفتگی «سه شنبه بازاری» که در روبروی بقعه امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) برگزار می‌شد تا آخر سال تعطیل بوده و در صورت مشاهده فروشندگان طبق قوانین با خاطیان برخورد خواهد شد.

همچنین طبق هماهنگی به عمل آمده شهرداری با بخشدار و اعضای شورای اسلامی لاهرود مقرر گردیده عملیات ضد عفونی معابر اصلی، فرعی و محلات سطح شهر در راستای پیشگیری از شیوع بیماری‌های ناشی از ویروس کرونا برای دومین بار به صورت گسترده در روز دوشنبه انجام پذیرد.

با اعلام شهرداری لاهرود، در شرایط موجود بهترین کمک به خود و اطرافیان، ماندن در خانه و عدم حضور در اماکن پرتجمع است.

کد مطلب 4871946

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