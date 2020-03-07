هنوز تصمیمی درباره تغییر زمان پایان سال تحصیلی گرفته نشده است

ها داوطلب بوده ولی به دلیل ملاحظاتی که در رفت و آمد وجود داشت مدرسان از شهر تهران انتخاب شدند و عمدتاً مدرس و سرگروه آموزشی هستند و سال ها در این حوزه کار آموزش و طراحی دروس را دنبال می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر ، سعید ربوشه معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و مجری طرح مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی درباره نحوه انتخاب معلمان برای تدریس تلویزیونی گفت: خیلی از معلمداوطلب بوده ولی به دلیل ملاحظاتی که در رفت و آمد وجود داشت مدرسان از شهر تهران انتخاب شدند و عمدتاً مدرس و سرگروه آموزشی هستند و سالدر این حوزه کار آموزش و طراحی دروس را دنبالکنند.

وی درباره روش های بازخوردی از تدریس معلمان گفت: یک هفته‌ای که به صورت زنده تدریس ها پخش شده و تا کنون این تجربه را برای تدریس زنده نداشته اند . از طریق شبکه های مرسوم، سامانه پیامکی برنامه فرصت برابر و تماس های گرفته شده، انجمن اولیا و مربیان بازخوردهایی را دریافت کرده ایم .

مجری طرح مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی با بیان اینکه همچنین از روسای مناطق و معاونین آموزش ابتدایی مناطق و معلمانی که در مناطق می شناسیم بازخوردهایی را درباره روش های تدریس دریافت کرده ایم گفت: بعد از رونمایی از سند تحول گفت و گوهای بسیاری پیرامون نگاه تحولی در یک تدریس فعال صورت گرفته است. اما اینکه واقعاً بخواهیم همه اینها را در یک هفته روی معلمانی که اجرا داشتند پیاده کنیم مشکل است.

ربوشه ادامه داد: از مدیر شبکه آموزش خواستم بعد از پشت سر گذاشتن این بیماری، روند آموزش تلویزیونی را متوقف نکنیم. این پدیده مبارک و ارزشمند است و تلاش کردیم نقدهای صورت گرفته را تا جای ممکن برطرف کنیم.

وی توصیه هایی به اولیا داشت و گفت: ویدئویی پخش شده که در چین بچه ها لباس های خاصی پوشیده و در خانه آداب مدرسه را رعایت می کردند و از تلویزیون آموزش را دنبال می کردند. پیشنهادم این است که والدین در بخش یادگیری و دانشی و آموزشی به فرزندانشان کمک کنند. فرصت خوبی فراهم شده تا در جزئیات آموزشی هم مداخله کنند و بچه ها را به موقع از خواب بیدار کنند تا جلوی تلویزیون بنشینند. در خانه ها شرایط خوبی فراهم شده تا اولیا از فضاهایی که معلمان محتوا تولید می کنند و تعامل دوطرفه هست در جزئیات یادگیری محتوای آموزشی بچه ها مداخله کنند.

مجری طرح مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی درباره تغییر زمان پایان سال تحصیلی گفت: ممکن است این اتفاق بیفتد. در حال بررسی است و هنوز تصمیم گیری در این باره انجام نشده است. هفته قبل روزی یک ساعت برنامه داشتیم و از این هفته روزی سه ساعت برنامه داریم و در واقع هر شش پایه برنامه آموزشی دارند و همه درس ها با رویکرد تلفیقی ارائه می شود. تمام تلاش ما این بوده است که تمام نکات تحولی روش های تدریس را به کار بگیریم.

ربوشه افزود: معلمان جدید هم انتخاب شده اند و به کادر قبلی اضافه می شوند.

وی درباره نقش معلمان در این روند آموزشی گفت: در کنار حدود ۴۰ معلمی که تدریس تلویزیونی را برعهده دارند و در این شرایط ایثارگرانه خدمت می کنند در تهران ۱۳ هزار آموزگار دولتی و هفت هزار آموزگار غیردولتی داریم. ما جایگزین آموزگاران نیستیم. به علل مختلفی چون ویروس کرونا ، برودت هوا، آلودگی هوا و … تعطیلی های پی در پی داشتیم اما از روز اول مدرسه معلم ها کانال ها و راه های ارتباطی با والدین ایجاد کرده اند و محتواهای آموزشی تولید و ارائه می کنند.