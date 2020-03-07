تعداد بیماران مبتلا به کرونا در آذربایجان غربی به ۳۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول انتظار مهدی در خصوص آخرین وضعیت ویروس کرونا در استان افزود: ۱۸ مورد جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد. از این تعداد ۱۶ مورد در آزمایشگاه استان و ۲ مورد در مرکز انجام گرفته، در مجموع تعداد مبتلایان در استان به ۳۰ مورد رسید.

انتظار مهدی افزود؛ مورد جدید فوتی ناشی از کروناویروس در استان نداریم و آمار همان یک مورد قبلی است.

وی با تاکید از همراهی و همکاری مردم در خصوص کنترل شیوع این ویروس اظهار کرد: از ۲۵ اسفندماه تا فروردین شیوع این ویروس است مردم سعی کنند از خانه خارج نشوند.