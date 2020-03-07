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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۰

تعداد بیماران مبتلا به کرونا در آذربایجان غربی به ۳۰ نفر رسید

تعداد بیماران مبتلا به کرونا در آذربایجان غربی به ۳۰ نفر رسید

ارومیه-سخنگوی قرارگاه دانشگاهی کنترل کروناویروس در آذربایجان غربی از افزایش آمار ابتلایان به کرونا در استان به ۳۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول انتظار مهدی در خصوص آخرین وضعیت ویروس کرونا در استان افزود: ۱۸ مورد جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد. از این تعداد ۱۶ مورد در آزمایشگاه استان و ۲ مورد در مرکز انجام گرفته، در مجموع تعداد مبتلایان در استان به ۳۰ مورد رسید.

انتظار مهدی افزود؛ مورد جدید فوتی ناشی از کروناویروس در استان نداریم و آمار همان یک مورد قبلی است.

وی با تاکید از همراهی و همکاری مردم در خصوص کنترل شیوع این ویروس اظهار کرد: از ۲۵ اسفندماه تا فروردین شیوع این ویروس است مردم سعی کنند از خانه خارج نشوند.

کد مطلب 4871971

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