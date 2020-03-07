تمهیدات لازم برای تامین تجهیزات پرسنل بیمارستان ها اندیشیده شد

مجید شیرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص کمبود تجهیزات در داروخانه‌ها اظهار کرد: در این زمینه سه مسئله مطرح است که یک زمینه وسایل بهداشت فردی مانند صابون و مایع دستشویی است که در حال حاضر در فروشگاه‌ها و داروخانه‌ها به صورت فراوان موجود است.

وی بیان کرد: دومین مورد وسایل ضدعفونی کننده دست‌ها است که بر پایه الکل تهیه می‌شوند در این زمینه کمبود وجود دارد اما حاد نیست و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تلاش می‌کند که این مورد به دست مردم برسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: مورد سوم ضدعفونی کننده سطوح و محیط است که کمبود تا حدودی برطرف شده و جایگزین وجود دارد و خیلی نگرانی نیست که جایگزین همان کلر مادر و آب ژاول است و در مراکز بهداشت ممکن است در مقطعی در برخی مراکز نباشد اما اگر مردم صبور باشند سعی می‌کنیم به وفور در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در خصوص ماسک و وسایل حفاظت فردی نیز گفت: با توجه به افزایش تقاضا و ظرفیت تولید کشور کمبود جدی در این زمینه داریم که اولویت پرسنل درمانی هستند و در همین راستا موضوع مدیریت می‌شود و اکنون در شرایط فعلی دنیا درگیر این بیماری است و کشورها صادرات آن را انجام نمی‌دهند و بهترین راهکار خارج نشدن از منزل است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: در زمینه تجهیزات حفاظتی پرسنل بیمارستانی نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و امیدواریم این بیماری طولانی نشود و شیوع زیاد نشود که دچار کمبودهای جدی نشویم.