عرضه محصولات ضدعفونی کننده و آنتی باکتریال در اروندکالا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر تا به حال محصولات خوراکی و بهداشتی را به صورت اینترنتی خریده باشید احتمالاً با فروشگاه اینترنتی اروندکالا آشنایی داشته باشید. اروندکالا نزدیک به پنج سال است که در زمینه محصولات خوراکی، بهداشتی و سلامتی فعالیت دارد.

ویژگی بارز اروندکالا نسبت به دیگر فروشگاه‌های اینترنتی درج تاریخ انقضای به صورت آنلاین در وب سایت، اپلیکیشن و همچنین عکسبرداری اختصاصی از محصولات و جزئیات آنهاست.

محصولات ضدعفونی کننده و بهداشتی در اروندکالا

اروندکالا از دیرباز در زمینه محصولات بهداشت و سلامتی فعالیت داشته است. با توجه به مشکلاتی که ویروس کرونا برای کشور ایجاد کرده است و نیاز هموطنان گرامی به محصول ضد عفونی کننده و بهداشتی، اروندکالا سعی در سرعت بخشیدن به تأمین و ارسال این محصولات به سراسر کشور داشته و همچنین محصولات جدیدی مانند ژل های بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده و آنتی باکتریال که در شرایط کنونی مورد نیاز مشتریان است و بسیار کمیاب شده را در اسرع وقت تأمین و ارسال کرده است.

همچنین برای آگاهی بخشی بیشتر به مشتریان محترم در زمینه بیماری‌های عفونی و تنفسی و نحوه پیشگیری، اروندکالا به همراه هر سفارش یک کاتالوگ از راه‌ها و روش‌های پیشگیری از بیماری کرونا ارسال می‌کند.

برنامه موبایل اروندکالا برای اندروید و ios

برای استفاده از اپلیکیشن کافی است به صفحه نصب اپلیکیشن موبایل اروندکالا وارد شوید، با ورود به این صفحه شما می‌توانید به صورت مستقیم اپلیکیشن را دانلود کنید و یا از طریق کافه بازار یا مایکت اقدام به نصب کنید.

برای کاربران پلتفرم iOS اروندکالا را نیز می‌توانید از طریق ای‌اپس یا اناردونی دانلود بفرمائید.

لازم به ذکر است که در اروندکالا تمامی سفارشات بالای صد هزار تومان همواره به صورت رایگان ارسال می‌گردد.

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