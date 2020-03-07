حسین بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر نوع تب و گلودردی الزاماً به معنای ابتلاء به کرونا ویروس نیست، زیرا معمولاً هر ساله در اواخر زمستان هم آنفلوانزای فصلی و هم سرماخوردگی شایع میشود و وجه افتراق اینها مهم است.
وی با بیان اینکه نقش عوامل زمینهای در بروز آنفلوانزا و کرونا ویروس حائز اهمیت است، افزود: هر انسانی میتواند در معرض ویروسهای متعددی باشد که سبب سرماخوردگی شود.
رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: انسان جوان بالغ و فردی با سیستم ایمنی قوی هم ممکن است دچار سرماخوردگی شود همچنین در آنفلوانزا علائم همراه با درد شدید عضلانی آغاز میشود و این مشخصه بارزتری است در حالی که در کرونا ویروس و سرماخوردگی این علائم تدریجی است.
این مسئول گفت: این روزها اضطراب در میان عدهای بالا است که سبب میشود عملکرد سیستم ایمنی مختل شود، در حالیکه برای مراقبت از عفونتهای تنفسی رعایت بهداشت فردی و عمومی نظیر شستشوی مکرر دستها با آب و صابون، خودداری از دست دادن و روبوسی و پرهیز از حضور در مکانهای عمومی توصیه میشود و البته این توصیهها برای پیشگیری از ابتلاء به همه بیماریهای تنفسی مؤثر است.
بیگلری تصریح کرد: امسال تاکید شده در اماکن عمومی و شلوغ هم حضور نیابیم و افراد با علائم تب و سرفه در منزل بمانند و استراحت کنند.
وی بیان داشت: در سرماخوردگی عطسه و آبریزش بینی شایع است در حالی که این در آنفلوانزا و کرونا کمتر دیده میشود و در کرونا علامتهای سرفه خشک و احساس ناراحتی در قفسه سینه دیده میشود اما فردی که دچار اضطراب زیاد شود، این علائم به دنبال تلقین در وی دیده خواهد شد.
رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: باید موضوع را از نظر رعایت بهداشت برای پیشگیری از ابتلاء به عفونتهای تنفسی جدی بگیریم و دچار اضطراب نشویم زیرا بسیاری از افراد به دنبال اضطراب اقدام به استفاده از وایتکس و جوهر نمک میکنند که با ترکیب این ۲ علائم سرفه و تنگی تنفس که همان علائم کرونا ویروس است، ایجاد خواهد شد، در حالیکه این یک واکنش شیمیایی است.
این مسئول افزود: در سالهای قبل هم در آستانه نوروز هشدار داده میشد زنان خانهدار این را بهعنوان یک مخاطره برای دستگاه تنفسی، چشم، دستها و پوست در هنگام خانه تکانی در نظر بگیرند و ترکیب این ۲ باید بهصورت رقیق شده و با تهویه مناسب انجام شود؛ در غیر اینصورت سبب متساعد شدن گازهایی خواهد شد که به مجاری تنفسی آسیب میزند.
بیگلری عنوان کرد: بهدلیل انتشار عفونتهای تنفسی عدهای از ماسک و دستکش به مدت طولانی استفاده میکنند که اگر خیس یا آلوده باشند و در محیط رها شوند خطر انتشار عفونتهای تنفسی را افزایش میدهند، زیرا هم در آنفلوانزا و هم در کرونا، ویروس میتواند مدتی در محیط زنده بماند، بنابراین اولاً نیازی به استفاده همگان از ماسک و دستکش نیست و در صورت استفاده هم باید ضمن قرار دادن در نایلونهای ویژه به سطل زباله انداخته و از پرتاب آن خودداری شود، زیرا بهعنوان یک مخزن انتشار آلودگی میتواند عمل کند.
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