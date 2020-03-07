هیچ گونه پذیرشی در زائرسراهای کرمان نداریم

حجت الاسلام علی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل اینکه امسال پیش بینی می‌شد شاهد حضور زائران فراوانی در استان کرمان باشیم آمادگی برای پذیرش زائران در بقاع متبرکه ایجاد شده است.

وی گفت: مقدمات کار در این زمینه فراهم شده و زائرسراها هم از نظر امکانات هم در حد نیاز تجهیز شده‌اند اما با توجه به شیوع ویروس کرونا فعلاً هیچ پذیرشی در زائر سراهای استان انجام نمی‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان با اشاره به اینکه این شرایط تا عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت، افزود: در این زمینه تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.