  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱

مدیرکل اوقاف استان کرمان:

هیچ گونه پذیرشی در زائرسراهای کرمان نداریم

هیچ گونه پذیرشی در زائرسراهای کرمان نداریم

کرمان – مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان گفت: به منظور پیش گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا تا عادی شدن شرایط هیچگونه پذیرشی در زائرسراهای استان کرمان انجام نمی‌شود.

حجت الاسلام علی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل اینکه امسال پیش بینی می‌شد شاهد حضور زائران فراوانی در استان کرمان باشیم آمادگی برای پذیرش زائران در بقاع متبرکه ایجاد شده است.

وی گفت: مقدمات کار در این زمینه فراهم شده و زائرسراها هم از نظر امکانات هم در حد نیاز تجهیز شده‌اند اما با توجه به شیوع ویروس کرونا فعلاً هیچ پذیرشی در زائر سراهای استان انجام نمی‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان با اشاره به اینکه این شرایط تا عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت، افزود: در این زمینه تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.

کد مطلب 4872003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها