قزوین میزبان مسافران در نوروز نخواهد بود/ اقامتگاهها تعطیل

علیرضا خزائلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل مقابله با شیوع ویروس کرونا در استان و حفظ سلامت شهروندان پذیرش مسافر در تمامی واحدهای اقامتی غیر رسمی و نیمه رسمی استان اعم از مدارس، خانه‌های معلم، سراهای ورزش، مهمان سراهای ادارات، خانه مسافرها و زائرسراها تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی بیان کرد: امسال قزوین میزبان مسافران نوروزی نخواهد بود تا بتوانیم بیماری کرونا را کنترل کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین از ابلاغ ممنوعیت پذیرش مسافر در مراکز اقامتی غیررسمی و نیمه رسمی استان خبر داد.

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خزائلی تصریح کرد: ضمن لغو رزروهای قبلی باید پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی به طور کامل در این واحدها رعایت شود.

وی گفت: همچنین پیرو مصوبه کمیته فضاهای گردشگری و ورزشی استان ایجاد کمپ‌های مسافرتی و برپایی چادر در محیط پارک‌ها و فضاهای عمومی ممنوع است.

خزائلی یادآور شد: استان قزوین همه ساله میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیاری در همه ایام سال به ویژه ایام نوروز بوده که امسال این وضعیت تغییر کرده و امیدواریم پس از رفع بیماری بتوانیم با اجرای تمهیدات پیشگیرانه لازم و غلبه براین ویروس دوباره پذیرای همه گردشگران از سراسر کشور و کشورهای خارجی باشیم.

