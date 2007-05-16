رئیس جمهور سوئیس از ساخت مناره برای مساجد حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، میشلینه کالمی - ری فعالیت ستاد مبارزه با ساخت مناره در سوئیس را ایده بسیار نامناسبی در حیطه سیاست خارجی توصیف کرد.

رئیس جمهور سوئیس در پاسخ به پرسش خبرگزاری کویت درباره موضع خود در این رابطه تأکید کرد: سوئیس کشور آزادی است که تلاش می کند از رویکرد گفتگو استفاده کرده و به عنوان پلی میان فرهنگها، تمدنها و ادیان فعالیت کند.

وی یادآور شد: این تلاشها منافع سوئیس را در خارج از کشور به خطر انداخته و تهدیدی برای امنیت کشور محسوب می شود. مسئله آزادی دین و عمل به در سوئیس تظمین شده، بنابراین چنین اقدامتی در راستای ممنوعیت ساخت مباره پرسشهایی را در زمینه انطباق عمکرد سوئیس با قانون اساسی کشور را مطرح می کند.

کالمی – ری همچنین اشاره کرد که ساخت مناره با قوانین اساسی عادی در سوئیس هیچ منافاتی ندارد و نیازی به تصویب قوانین استثناء وجود ندارد.

اظهارات رئیس جمهور سوئیس به مناسب ضیافت سالانه ای که این هفته با انجمن خبرنگاران خارجی در سوئیس برگزار شده بود در جمع خبرنگاران ارائه شد.

در حاشیه این ضیافت ژان زیگلر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحده در مسئله تغذیه در باره همین موضوع صحبت کرد و یادآور شد: تشکیل چنین ستادی با قانون اساسی سوئیس منافات دارد. چرا که قانون اساسی سوئیس آزادی دینی را تضمین کرده است و اسلام از ادیان الهی و متساهل جهان است.

وی یادآور شد: ممنوع کردن ساخت مناره برای مساجد توهین به تمدن بزرگ اسلامی است و از دیدگاه فرهنگ جهانی اقدامی واهی و پوچ محسوب می شود.

زیگلر گفت: در سوئیس مساجد بسیاری با هدف پاسخگویی به نیاز معنوی مسلمانان فعالیت می کنند و ما نیازمند برقراری ارتباطی میان هویت اسلامی و هویت سوئیس هستیم. بیش از 300 هزار مسلمان در سوئیس زندگی می کنند چرا نباید از قبرستان، مراکز فرهنگ و مساجد دینی خود برخوردار باشند .