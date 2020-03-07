زخم کرونای ناخوانده در خراسان جنوبی/بایدهایی که رعایت نمی شود

خبرگزاری مهر، استانها: در پی بحران شیوع بیماری کرونا ویروس در نقاط مختلف جهان، شیوع این بیماری رسماً در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تأیید شد. هر چند پیش از این نیز موارد مشکوک به کرونا ویروس در ایران گزارش شده بود ولی مقامات وزارت بهداشت در ایران تمام آنها را رد کرده بودند تا اینکه روز چهارشنبه ۱۴ اسفند، رئیس جمهور ایران بیان کرد: شیوع ویروس جدید کرونا تقریباً تمامی استانهای کشور را دربرگرفته است.
به گفته روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تا ظهر جمعه ۱۶ اسفند تعداد چهار هزار و ۷۴۷ بیمار مبتلا به کوئید -۱۹ در کشور شناسایی شده که از این تعداد ۱۲۴ نفر جان باختهاند و ۹۱۳ نفر از مبتلایان به این ویروس تاکنون بهبود یافتهاند.
با اعلام خبر ورود کرونا به ایران موجی از استرس در لایههای مختلف جامعه شکل گرفت و مردم و مسئولان برای در امان ماندن از این ویروس به دنبال راهکارها هستند.
در گام نخست مسئولان با توصیههایی مبنی بر رعایت بهداشت فردی و اجتماعی شهروندان را به مشارکت در مبارزه با این ویروس فرا خواندند.
با شیوع بیشتر این ویروس در استانهای کشور و افزایش متقاضیان کالاهای بهداشتی، کمبود ماسک و ژل های ضد عفونی صفهای طویلی برای تهیه این اقلام در رو به روی داروخانهها تشکیل داد.
تعطیلی مدارس، ضدعفونی مکانهای عمومی، ضدعفونی ناوگانهای حمل و نقل و کاهش ساعات ادارات از دیگر گامهای مسئولان برای مقابله با این ویروس بود اما آمار مبتلایان به کرونا سیر صعودی را پیش رو گرفت.
شاید رفت آمد شهروندان از استانی به استان دیگر عاملی بزرگ برای شیوع کرونا بود بنابراین مسئولان در گامهای بعدی بر این شدند که با استقرار اکیپهای کنترل سلامت در ورودی شهرها، روزنههای ورود کرونا را ببندند. اعلام عدم استقبال از حضور مسافران در برخی از استانها مانند اردبیل و رامسر و تعطیل شدن مسافرخانهها و مراکز اقامتی نشان از این دارد که همت مردم و مسئولان این نقطهها در ردههای بالاتری قرار دارد.
آنچه در خراسان جنوبی میگذرد
اولین مورد مثبت کرونا در خراسان جنوبی در دهم اسفند ماه سال جاری اعلام شد که بنا به گفته مسئولان فرد بیمار ساکن تهران بوده و به دنبال آن دیگر مبتلایان هم سابقه سفر به دیگر شهرها را داشتهاند.
شیوع بیماری در استان و مبتلا شدن ۱۸ نفر به این ویروس نشان از این دارد که باید طرحهایی ضربتی برای این استان مرزی اندیشیده شود. با توجه به پیش رو بودن نوروز، آغاز مسافرتهای نوروزی و خاص بودن موقعیت استان میطلبد همت بیشتری در مقابله با کرونا اندیشیده شود.
اگرچه نقش مردم با عمل کردن به شعار، «در خانه بمانیم»، در قطع زنجیره کرونا در استان بسیار حائز اهمیت است اما بستن راه مسافران ورودی به استان از اهمیت بیشتری برخوردار است. اهمیت این موضوع در حالی است که تنها طی ماه گذشته که همزمان با شیوع کرونا بوده، بیش از چهار هزار مسافر ورودی و پنج هزار مسافر خروجی با ۱۰۰ پرواز داشتهایم.
اگرچه تیمهای بهداشتی سلامت مسافران فرودگاه را کنترل میکنند اما قطعاً پایش حجم بالای افراد نسبت به ویروسی که بعد از گذشت چند روز فعالیت در بدن رخ مینماید، کار آسانی نیست. متولیان امر پرواز هم لغو پروازها را مشروط به درخواست مقامات بالای استانی میدانند که نیاز است مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس شنیدهها علی رغم هشدارها، هنوز در برخی شهرستانها محافل عروسی به پا بوده و یا عرضه کالا در بازارهای هفتگی همچنان ادامه دارد که باید راه تکرار بر این اقدامات هم بسته شود.
لغو پروازها را خواستاریم
یکی از شهروندان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اگرچه حضور گردشگران در استان نقش مؤثری در توسعه دارد اما در شرایط کنونی سلامت مردم اولویت است.
رضا معینی خواستار لغو پروازها شد و افزود: هرچند مسئولان از کنترل مسافران در فرودگاه و ورودیها خبر میدهند اما اگر این امر راهگشا بود، آمار مبتلایان به کرونا افزایش نداشت.
وی با بیان اینکه بدون شک ایام پیش رو و معتدل شدن هوا رفت و آمد ها را افزایش خواهد داد، گفت: مردم هم باید شرایط حساس کنونی را به خوبی درک کنند و برای مقابله به این ویروس منحوس در خانه بمانند.
معینی بیان کرد: تمام تلاش من و خانوادهام این است که در خانه بمانیم و تمام برنامههایمان برای سفر نوروزی به شمال کشور را کنسل کردهایم.
وی عنوان کرد: بر اساس گفته پزشکان ممکن است افرادی ناقل بیماری باشند و نشانههایی از بروز نداشته باشند پس بهترین راهکار جلوگیری از نقل و انتقالات از دیگر استانها است.
تمهیدات لازم برای کاهش مسافران نوروزی اندیشیده شود
یکی دیگر از شهروندان با بیان اینکه مردم با ماندن در خانه نقش بسزایی در مقابله با کرونا ایفا میکنند، گفت: کمبود ماسک و ژل ضدعفونی باعث میشود تا بسیاری از افراد بدون این اقلام در جامعه حضور یابند که این خود بر شیوع بیماری میافزاید.
زهرا یوسفی با بیان اینکه به عنوان یک مادر فرزندان و همسرم را مرتب به رعایت مسائل بهداشتی توصیه میکنم، افزود: همچنین همانند دیگر سالها هیچ خریدی برای عید انجام ندادهام و قصد خرید ندارم.
وی با بیان اینکه از مسئولان خواستاریم تا راه ورود مسافران به استان را مسدود کنند، اظهار کرد: شایسته نیست که شهروندان در داخل استان با حبس در منزل برای مقابله با این ویروس تلاش کنند اما عدهای از دیگر استانها این ویروس منحوس را در خراسان جنوبی گسترش دهند.
گلایه شهروندان از مسئولان
یکی دیگر از شهروندان هم با بیان اینکه باید قرنطینه شهر به شهر انجام شود، افزود: اگر افراد با رفت و آمد ها باعث جا به جایی ویروس کرونا نشوند، حجم عظیمی از آمار مبتلایان کاهش خواهد یافت.
بهاره ذاکری با بیان اینکه نباید ویروس کرونا را دست کم گرفت، گفت: اگر مانند دیگر سالها تعداد زیادی از مسافران نوروزی را داشته باشیم قطعاً تعداد مبتلایان به کرونا رشد زیادی خواهد داشت.
وی با اشاره به امنیت سفرهای هوایی ادامه داد: کنسل کردن پروازها از استانهایی مانند تهران که شیوع بیشتری در ویروس کرونا دارند، میتواند نقش مستقیمی در جلوگیری از این بیماری داشته باشد.
ذاکری با بیان اینکه برخی از مسئولان در امر مبارزه با کرونا ضعیف عمل میکنند، افزود: جلوگیری از ورود و خروج افراد به استان و توزیع ماسک و ژل ضدعفونی در روستاها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی بیان کرد: اگرچه تیمهایی در ورودیها سلامت ورودی و خروجیها را کنترل میکنند اما با توجه به اینکه علائم کرونا بعد از چند روز در بدن بروز میکند، این طرحها کارایی چندانی ندارد.
ممنوعیتهای میراث فرهنگی در پذیرش مسافر
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر گفت: فعالیت مراکز بومی گردی، برگزاری تورها و برخی دیگر از خدمات مجوز دار از سوی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان تا اطلاع ثانوی منع شده است.
مرتضی عربی تاکید کرد: تا اطلاع ثانوی به استناد مصوبه ستاد ملی پیشگیری و مبارزه با کرونا و جلسه فوقالعاده استانی تمامی مراکز بوم گردی باید تعطیل و با بنر و پارچه اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه استخرهای عمومی مجتمعهای آب درمانی و گردشگری سلامت و هتلها تعطیل هستند، افزود: همچنین برگزاری هرگونه مراسم تحت هر عنوان از جمله مراسم عروسی، جشن تولد و امثالهم لغو و اکیداً ممنوع است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی اظهار کرد: پذیرش تور و مسافر گروهی تحت هر عنوان در هتل، مهمانپذیر، مجتمعهای گردشگری و سایر مراکز اقامتی ممنوع بوده و در صورت مشاهده بدون اغماض واحد خاطی تعطیل و پلمپ میشود.
عربی افزود: برگزاری تورهای داخلی و خارجی توسط دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و یا راهنمایان گردشگری و لیدرهای محلی به هیچ عنوان مجاز نمیباشد و باید لغو شود.
وی بیان کرد: استعمال قلیان به هر طریق ممکن در سفره خانههای سنتی و سایر مراکز تحت پوشش اکیداً ممنوع و در صورت مشاهده ضمن تعطیلی واحد، آلات جمعآوری میشود.
عربی ادامه داد: همچنین پذیرش مسافر انفرادی در هتلها با رعایت دقیق مقررات بهداشتی و داشتن مواد ضدعفونی کننده و استانداردهای بهداشت محیط خواهد بود.
بنا به گفته وی تمامی مدیران ادارات و دفاتر نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مکلف و موظف هستند، شخصاً ضمن مکاتبه و ابلاغ با همراهی تیم نظارتی نسبت به بازدیدهای مستمر و اجرای موارد ابلاغی به فوریت اقدام کنند.
لغو برخی پروازهای هفته جاری
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بهمن ماه سال جاری ۵۰ پرواز ورودی و ۵۰ پرواز خروجی داشتهایم.
عظیمطهماسبی ادامه داد: طی این مدت چهار هزار و ۸۱۳ مسافر ورودی و پنج هزار و ۷۵ مسافر خروجی توسط پروازهای استان جا به جا شدهاند.
وی با اشاره به اقدامات کنترلی مسافران بیان کرد: با اعلام اولین مورد مشکوک به کرونا در خراسان جنوبی، برای تمام مسافران و پرسنل فرودگاه کنترل سلامت انجام میشود.
طهماسبی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شیوع کرونا آیا برنامهای برای لغو پروازها وجود ندارد؟، گفت: لغو پروازها در حیطه وظایف فرودگاه نبوده چراکه باید مسئولان رده بالای استانی از شرکتها درخواست کنند.
وی با بیان اینکه برای لغو پروازها آمادگی داریم، اظهار کرد: به دلیل شیوع کرونا و استقبال پایین مردم از پروازها، پرواز بیرجند- تهران- بیرجند در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هفته جاری لغو شده است.
امید است مسئولان قبل از بروز فاجعهای بزرگ تصمیماتی اتخاذ کنند تا اوج این بیماری فروکش کند.
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