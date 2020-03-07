همراه اول ٣٠ میلیارد ریال در ساخت بیمارستان سیار مشارکت می کند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اپراتور اول تلفن همراه کشور در راستای انجام مسؤولیت اجتماعی خود با اختصاص ٣٠ میلیارد ریال در ساخت، تجهیز و بهره برداری از یک بیمارستان سیار مشارکت می‌کند.

این بیمارستان سیار با هدف ارائه خدمت در بحران‌ها و بلایای طبیعی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

همچنین در آستانه شیوع ویروس کرونا در بخش‌های مختلف کشور، شرکت ارتباطات سیار ایران جزو اولین برندهای بزرگ بود که تصمیم به برقراری شرایط دورکاری مبتنی بر سامانه‌های یکپارچه الکترونیکی خود به منظور حفظ سلامت کارکنان و رفاه حال پیمانکاران و شرکای تجاری خود گرفت.

کمیته HSE همراه اول با شناسایی و ارزیابی به موقع ریسک‌های موجود و با هدف کاهش میزان مواجهه، در خصوص اقدامات پیشگیرانه از ابتلاء به ویروس کرونا یکم اسفندماه تشکیل جلسه فوق العاده داد و با تعریف اقدامات عاجل عملیاتی در سه حوزه مدیریت تغییرات مبتنی بر زیرساختهای فنی، ارتقای آگاهی و فرهنگ سازی، ایمن سازی محیط کار در راستای هدف تعیین شده حرکت کرد.

فراهم ساختن زیرساختهای فنی به منظور حداکثرسازی دورکاری کارکنان با شرط عدم اختلال در سرویس، استقبال از همکاران با مواد ضدعفونی کننده دست، تدوین دستورالعمل ویژه کارکنان و اماکن شرکت برای مقابله با شیوع کرونا، آموزش کارکنان مشاغل مرتبط با سلامتی نظیر رستوران، خدمات، آبدارخانه‌ها، حراست، درمانگاه، تأسیسات، تأمین اقلام بهداشتی و پیشگیرانه، تغییر سیستم تردد از انگشتی به کارتی یا چهره نگاری، راه اندازی کانال اطلاع رسانی مختص پرسنل همراه اول جهت جلوگیری از انتشار اخبار غیرموثق و ارائه اطلاعات به روز، شناسایی گروه‌های تحت ریسک نظیر خانم‌های باردار، افراد بالای ٦٠ سال و بیماران صعب العلاج، بررسی وضعیت سلامت کارکنان و شرکتهای پیمانکار، معرفی کانال ارتباطی مستقیم HSE به منظور پاسخ به ابهامات کارکنان، تهیه محتوای آموزشی جهت اطلاع رسانی از طریق کانال‌های ارتباطی شرکت، لغو سرویس سرو غذا در رستوران، توزیع غذای کنسروی، ، فراهم ساختن امکان پذیرایی به صورت سلف سرویس، لغو مأموریت‌های غیرضروری، برگزاری جلسات به صورت غیرحضوری، تأمین و توزیع تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک n95 و دستکش یکبار مصرف یا لاتکس، نصب مایع ضدعفونی کننده در تمامی طبقات و کنار درهای ورود و خروج، گندزدایی و ضد عفونی روزانه و هفتگی تمامی سطوح و اماکن در ساختمان‌ها، افزایش زمان اقامه نماز به منظور متعادل سازی تراکم جمعیت، خرید تب سنج برای کلیه مراکز پرتردد و تب سنجی تمامی کارکنان در بدو ورود به تمامی ساختمان‌ها و همچنین ممانعت از حضور کارکنان پر ریسک از جمله اقدامات همراه اول برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بوده است.

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