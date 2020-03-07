ورود ۳۸هزار کارآموز به مراکز فنی وحرفه ای استان مرکزی طی سال جاری

حمید رضا رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۲۱ مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان در بخش دولتی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲ هزار و ۲۵۸ نفر کار آموز به این مراکز ورود پیدا کردند که از این تعداد ۷ هزار و ۱۵ نفر خانم و ۱۵ هزار و ۲۴۳ نفر آقا بودند.

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی ادامه داد: از ۲۲ هزار و ۲۵۸ نفر کار آموز مراجعه کننده مراکز دولتی در مجموع ۹ هزار و ۸۰۳ نفر در مراکز ثابت و شعب شهری استان آموزش‌های مهارتی را فرا گرفتند.

رستمی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع سه میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۵۹ نفر ساعت آموزش مهارتی در ۴۷۰ رشته به کار آموزان مراکز دولتی فنی و حرفه ای استان ارائه شده است.

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت: در مراکز هدایت شغلی و مهارت آموزی دانشگاه‌های دولتی استان برای یک هزار و سه نفر از دانشجویان آموزش‌های مهارتی ارائه شده است.

رستمی با اشاره به فعالیت ۲۴۳ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در خوشه‌های مختلف صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی در سطح استان بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون در مجموع ۱۵ هزار و ۸۰۳ نفر کار آموز دوره‌های مهارتی را در بخش خصوصی آموزش‌های مهارتی را فرا گرفتند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به کار آموزان بخش خصوصی مرام فنی و حرفه ای استان ارائه شده است که حاکی از رشد ۱۲۰ درصدی عملکرد این اداره کل در این حوزه نسبت به سال گذشته است.

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی عنوان کرد: در مجموع ۳۸ هزار و ۶۱ نفر کار آموز در دو بخش دولتی و خصوصی طی سال جاری به دوره‌های مهارتی در سطح آموزش‌های فنی و حرفه ای استان ورود پیدا کردند.