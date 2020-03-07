  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳

معاون اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی خبرداد؛

ورود ۳۸هزار کارآموز به مراکز فنی وحرفه ای استان مرکزی طی سال جاری

ورود ۳۸هزار کارآموز به مراکز فنی وحرفه ای استان مرکزی طی سال جاری

اراک- معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸ هزار و ۶۱ نفر کار آموز در دو بخش دولتی و خصوصی در استان در دوره‌های مهارتی فنی و حرفه ای شرکت کردند.

حمید رضا رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۲۱ مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان در بخش دولتی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲ هزار و ۲۵۸ نفر کار آموز به این مراکز ورود پیدا کردند که از این تعداد ۷ هزار و ۱۵ نفر خانم و ۱۵ هزار و ۲۴۳ نفر آقا بودند.

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی ادامه داد: از ۲۲ هزار و ۲۵۸ نفر کار آموز مراجعه کننده مراکز دولتی در مجموع ۹ هزار و ۸۰۳ نفر در مراکز ثابت و شعب شهری استان آموزش‌های مهارتی را فرا گرفتند.

رستمی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع سه میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۵۹ نفر ساعت آموزش مهارتی در ۴۷۰ رشته به کار آموزان مراکز دولتی فنی و حرفه ای استان ارائه شده است.

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت: در مراکز هدایت شغلی و مهارت آموزی دانشگاه‌های دولتی استان برای یک هزار و سه نفر از دانشجویان آموزش‌های مهارتی ارائه شده است.

رستمی با اشاره به فعالیت ۲۴۳ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در خوشه‌های مختلف صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی در سطح استان بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون در مجموع ۱۵ هزار و ۸۰۳ نفر کار آموز دوره‌های مهارتی را در بخش خصوصی آموزش‌های مهارتی را فرا گرفتند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به کار آموزان بخش خصوصی مرام فنی و حرفه ای استان ارائه شده است که حاکی از رشد ۱۲۰ درصدی عملکرد این اداره کل در این حوزه نسبت به سال گذشته است.

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی عنوان کرد: در مجموع ۳۸ هزار و ۶۱ نفر کار آموز در دو بخش دولتی و خصوصی طی سال جاری به دوره‌های مهارتی در سطح آموزش‌های فنی و حرفه ای استان ورود پیدا کردند.

کد مطلب 4872037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها